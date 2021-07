Quan chức Bộ Công nghiệp, thương mại Hàn Quốc và Kenya hội đàm trực tiếp

Photo : KBS News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 16/7 cho biết Thứ trưởng Park Jin-kyu cùng ngày đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và phát triển doanh nghiệp Kenya Betty Maina, nhân chuyến thăm Hàn Quốc của bà Maina dự hội chợ thương mại quốc tế về cà phê “Coffee Expo Seoul 2021”.Thứ trưởng Park đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng kinh tế của Kenya, quốc gia đóng vai trò quan trọng ở khu vực Đông Phi. Với sự ra mắt của Khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi (AfCFTA), ông Park hy vọng hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đa dạng như hàng tiêu dùng, y tế và sức khỏe.Tiếp đó, Thứ trưởng Park cho biết sẽ tăng cường hợp tác để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế của Kenya, tầm nhìn đến năm 2030 dựa trên kinh nghiệm hoạt động thương mại tự do của Hàn Quốc với các cơ chế thương mại đa phương như Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Đặc biệt, ông Park đề xuất hai nước nỗ lực để tận dụng linh hoạt dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và Quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) nhằm mở rộng hợp tác thương mại và công nghiệp.Đáp lại, Bộ trưởng Maina đánh giá chuyến thăm Hàn Quốc lần này đã giúp thúc đẩy sự đồng thuận của hai nước trong việc tăng cường hợp tác công nghiệp và kinh tế song phương. Qua đó, bà đề nghị Hàn Quốc dành sự quan tâm và nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của Kenya như cà phê.Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Kenya liên tiếp ở mức cao 5-6% từ năm 2016-2019, trừ năm 2020 tăng trưởng kinh tế -0,3% do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 của Kenya dự kiến đạt 4,5%.Năm 2020, quy mô thương mại giữa Hàn Quốc và Kenya năm 2020 đạt 257 triệu USD, tăng 31,8% so với năm 2019 và đứng thứ 91 về quy mô thương mại giữa Seoul và các nước khác trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Kenya đứng thứ 80 và kim ngạch nhập khẩu từ nước Đông Phi này đứng thứ 110. Cán cân thương mại Hàn-Kenya thặng dư 180 triệu USD. Quy mô đầu tư trực tiếp giữa hai nước đạt khoảng 28 triệu USD. Quy mô đầu tư của Hàn Quốc vào Kenya đạt 23 triệu USD, quy mô đầu tư của Kenya vào Hàn Quốc đạt 50 triệu USD.