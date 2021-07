Việt Nam tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao kỷ lục 3.379 ca ngày 15/7

Photo : YONHAP News

Cơ quan y tế Việt Nam công bố trong ngày 15/7, Việt Nam ghi nhận 3.379 ca nhiễm COVID-19 mới, mức cao kỷ lục từ đầu dịch. Trong đó, tâm dịch là thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 2.691 ca, cũng là mức cao kỷ lục. Thủ đô Hà Nội phát hiện thêm 18 trường hợp dương tính.Tới sáng ngày 16/7, Việt Nam công bố thêm 1.438 ca nhiễm mới, trong đó có 1.071 ca tại thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ khi làn sóng lây nhiễm lần thứ 4 bùng phát vào ngày 27/4, quốc gia này đã ghi nhận tổng cộng 38.675 ca nhiễm.Mặt khác, truyền thông Việt Nam đưa tin sáng ngày 16/7, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt được tử tù Nguyễn Kim An. Đối tượng này đã bỏ trốn khỏi trại giam Chí Hòa (quận 10, thành phố Hồ Chí Minh) từ ngày 13/7. Phạm nhân đã bị Tòa án nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh tuyên tử hình về hai tội "giết người" và "cướp tài sản" năm 2015.Trước đó, thông tin tử tù bỏ trốn đã khiến cơ quan phòng dịch Việt Nam không khỏi lo ngại. Trong đầu tháng này, trại giam Chí Hòa đã ghi nhận 81 ca nhiễm COVID-19, trong đó có nhiều phạm nhân và nhân viên. Trại giam Chí Hòa được xây dựng vào năm 1943, được biết tới là một cơ sở giam giữ có hệ thống an ninh tốt nhất tại Việt Nam.