Phe cầm quyền nhất trí mở rộng hỗ trợ tiểu thương bị thiệt hại do COVID-19

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành sáng ngày 19/7 đã họp tại Quốc hội, nhất trí mở rộng quy mô hỗ trợ thiệt hại do dịch COVID-19 cho các tiểu thương, chi trả hỗ trợ sớm nhất có thể.Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh các địa phương trên toàn Hàn Quốc đều đã nâng mức giãn cách xã hội, quy mô thiệt hại của các tiểu thương ngày càng lớn hơn so với thời gian đầu Chính phủ lập gói ngân sách bổ sung lần hai.Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Song Young-gil phát biểu kể từ sau khi dự thảo ngân sách bổ sung lần hai được trình lên Quốc hội, Chính phủ đã siết chặt thêm các biện pháp phòng dịch COVID-19, nên việc bồi thường thêm thiệt hại cho các tiểu thương là điều không tránh khỏi.Trong dự thảo ngân sách bổ sung đang được thảo luận tại Quốc hội bao gồm nội dung hỗ trợ tối đa 9 triệu won (7.860 USD) để bồi thường thiệt hại phát sinh trước tháng 7 cho các tiểu thương. Nội dung nhất trí trên của phe cầm quyền mang ý nghĩa nâng mức hỗ trợ và mở rộng đối tượng được hỗ trợ so với dự thảo ban đầu.Thủ tướng Kim Boo-kyum cho biết Chính phủ sẽ thiết lập phương án hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các tiểu thương, như nâng mức hỗ trợ, phân chia theo ngành nghề bị khủng hoảng về kinh doanh.Nếu dự thảo ngân sách bổ sung được thông qua tại Quốc hội thì Chính phủ sẽ bắt đầu chi trả từ ngày 17/8. Đối với khoản bồi thường thiệt hại phát sinh sau tháng 7 sẽ được thẩm định tại cuộc họp của Ủy ban thẩm định bồi thường thiệt hại cho tiểu thương vào ngày 8/10 tới.Được biết, tại cuộc họp trên, phe cầm quyền đã không thảo luận về việc hỗ trợ khẩn cấp toàn dân theo ý của đảng Dân chủ đồng hành hay chỉ hỗ trợ 80% người dân thu nhập thấp nhất theo dự thảo ban đầu của Chính phủ.Quốc hội sẽ mở cuộc họp của Tiểu ban điều chỉnh dự thảo ngân sách thuộc Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách từ ngày 20/7 để thẩm định các nội dung cụ thể của dự thảo ngân sách bổ sung lần hai.