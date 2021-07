Địa phương ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận cấm tụ tập trên 5 người từ 19/7

Photo : YONHAP News

Xét thấy tình hình lây nhiễm COVID-19 đang có xu hướng lan rộng khắp cả nước do lưu lượng di chuyển của người dân trong kỳ nghỉ hè gia tăng, một số địa phương ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận đã quyết định nâng lệnh giãn cách xã hội từ ngày 19/7.Trong đó, chính quyền thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon) quyết định nâng lệnh giãn cách xã hội lên mức cao nhất (mức 4). Chính quyền đảo Jeju cũng áp dụng giãn cách xã hội mức 3 từ cùng ngày.Ngoài ra, Chính phủ quyết định chỉ cho phép tụ tập tối đa 4 người đối với các địa phương ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận trong vòng hai tuần, bắt đầu từ 0 giờ ngày 19/7.Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 19/7, Hàn Quốc ghi nhận 1.252 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 1.208 ca phát sinh trong cộng đồng và 44 ca ngoại nhập. Số mẫu xét nghiệm trong ngày Chủ nhật thường giảm so với ngày trong tuần, song số ca nhiễm ngày 18/7 đã ở mức cao kỷ lục từ trước tới nay, chỉ xét riêng các ngày Chủ nhật. Đặc biệt, trong số ca nhiễm phát sinh ngày 18/7, 32,9% số ca nhiễm phát sinh tại các địa phương ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận, tỷ lệ cao nhất kể từ khi bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ 4.Cũng trong ngày 18/7, thêm khoảng 2.000 người đã được tiêm mũi một vắc-xin COVID-19, nâng tổng số người đã tiêm mũi một lên 16.133.084 người, tương đương 31,4% dân số. Số người đã hoàn thành tiêm chủng là 6.565.472 người, bằng 12,8% dân số.Ngoài ra, người từ 50-54 tuổi bắt đầu đặt lịch tiêm chủng vắc-xin COVID-19 từ ngày 19/7. Đối tượng 53 và 54 tuổi có thể đặt lịch từ 8 giờ tối cùng ngày, đối tượng 50-52 tuổi bắt đầu đặt lịch từ 8 giờ tối ngày 20/7. Toàn bộ người thuộc nhóm tuổi 50 có thể đặt lịch tiêm chủng từ ngày 21-24/7.630.000 học sinh lớp 12 và giáo viên cấp III bắt đầu được tiêm chủng bằng vắc-xin của hãng dược Pfizer (Mỹ) từ ngày 19/7. Do đây là đợt tiêm chủng đầu tiên cho thanh thiếu niên nên cơ quan phòng dịch khuyến cáo cần theo dõi chặt chẽ sức khỏe trước và sau khi tiêm, phản ứng phụ sau tiêm như đau tức ngực.