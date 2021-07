Bế mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 74

Photo : YONHAP News

Liên hoan phim Cannes lần thứ 74 được tổ chức tại Pháp, đánh dấu sự trở lại của ngành công nghiệp điện ảnh thế giới sau hai năm “ảm đạm” vì đại dịch COVID-19 đã chính thức bế mạc vào ngày 17/7 (giờ địa phương).Giải “Cành cọ vàng” giành cho tác phẩm xuất sắc nhất đã thuộc về nữ đạo diễn người Pháp Julia Ducournau (37 tuổi) với bộ phim “Titane”, kể về một nữ sát thủ giết người hàng loạt. Kết quả này giúp cô trở thành nữ đạo diễn thứ hai chạm tay đến tượng vàng cao quý nhất của Liên hoan phim Cannes.Về giải diễn xuất, diễn viên người Na Uy Renate Reinsve (phim The Worst Person In The World) nhận giải “Nữ diễn viên xuất sắc nhất”; còn nam diễn viên người Mỹ Caleb Landry Jones (phim Nitram) nhận giải “Nam diễn viên xuất sắc nhất”.Không có bộ phim Hàn Quốc nào tranh tài ở Liên hoan phim Cannes năm nay, song “dư âm” của bộ phim đình đám “Ký sinh trùng” (Parasite) vẫn đọng lại trong lễ trao giải năm nay. Đạo diễn bộ phim “Ký sinh trùng” Bong Joon-ho bất ngờ xuất hiện với tư cách là người đọc tuyên bố khai mạc lễ trao giải Liên hoan phim Cannes, nam diễn viên Song Kang-ho được bổ nhiệm là thành viên Ban giám khảo Cannes.Đạo diễn Han Jae-rim và các diễn viên của bộ phim “Tuyên bố khẩn cấp" (Emergency Declaration), tác phẩm được mời dự hạng mục không cạnh tranh cũng xuất hiện trên thảm đỏ trong lễ bế mạc sự kiện. Bộ phim “Tuyên bố khẩn cấp" mặc dù được chiếu vào lúc nửa đêm, song hơn 2.000 khán giả đã đến rạp Lumière để thưởng thức bộ phim này. Đặc biệt, nam viễn viên chính Lee Byung-hun được mời làm người trao giải thưởng “Nữ diễn viên xuất sắc nhất”.