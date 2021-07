Số người từ bỏ ý định tìm việc ở Hàn Quốc cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 19/7 cho biết số người từ bỏ ý định tìm việc trong tháng 6 là 583.000 người, nhiều hơn 46.000 người so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao kỷ lục kể từ năm 2014.Những người từ bỏ ý định tìm việc là những người có khả năng làm việc cũng như nỗ lực tìm kiếm việc làm trong một năm trở lại đây, nhưng vì tình hình thị trường lao động khó khăn nên không có động thái xin việc trong 4 tuần vừa qua.Hàn Quốc liên tiếp ghi nhận số người từ bỏ ý định tìm việc cao kỷ lục 16 tháng liên tiếp từ tháng 3 năm ngoái. Nguyên nhân được cho là bởi thị trường việc làm đóng băng do dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến ý định tìm việc của người lao động.Theo độ tuổi, số người từ bỏ ý định tìm việc trong tháng 6 thuộc nhóm tuổi 20 và 30 chiếm 46,8% tổng số; trong đó nhóm tuổi 20 là 186.000 người, tăng 100.000 người và nhóm tuổi 30 là 87.000 người, giảm 90.000 người so với năm ngoái. Số người từ bỏ ý định tìm việc thuộc nhóm tuổi 20 và 30 giảm 10.000 người, tương đương giảm 3,8% so với một năm trước. Đáng chú ý, số người trên 60 tuổi từ bỏ ý định tìm việc đạt 167.000 người, tăng 57.000 người, chiếm 28,6% so với tổng số của tháng 6 và tăng 8,2% so cùng kỳ năm ngoáiQuan chức Cục thống kê quốc gia nhận định nhiều người trên 60 tuổi vẫn tích cực tìm kiếm việc làm, tham gia vào thị trường lao động. Số lao động có việc làm trên 60 tuổi trong tháng 6 là 5,62 triệu người, tăng 399.000 người so với một năm trước; tỷ lệ tuyển dụng ở nhóm tuổi này tăng từ 43,8% lên 44,6%. Số lao động thất nghiệp ngoài 60 tuổi là 181.000 người, tăng 11.000 người so năm ngoái; tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm tuổi này là 3,1%.