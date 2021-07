Nhà leo núi Kim Hong-bin gặp nạn và mất tích sau khi chinh phục đỉnh Broad, Pakistan

Photo : YONHAP News

Nhà leo núi Kim Hong-bin (57 tuổi) đã bị mất tích trên đường xuống núi sau khi chinh phục được đỉnh Broad (Pakistan) dãy núi Himalaya vào ngày 18/7.Trên đường xuống núi, ông Kim bất ngờ gặp nạn ở khu vực có độ cao 7.900m so với mực nước biển. Ông đã liên lạc đề nghị cứu hộ. Sau hơn 10 tiếng chờ đợi, đội cứu hộ của Nga đã phát hiện được ông, thả dây cứu hộ xuống và kéo ông Kim lên được khoảng 15m, nhưng sau đó dây bị đứt, nhà leo núi bị rơi xuống vực và mất tích.Đội cứu hộ cho biết vị trí ông Kim bị rơi không phải thuộc khu vực khe nứt Crevasse như thông tin ban đầu, mà nằm ở vực phía Trung Quốc.Chính phủ Hàn Quốc đã đề nghị các nước lân cận Trung Quốc và Pakistan cử đội cứu hộ, trực thăng tới để tìm kiếm nạn nhân. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao dự kiến cử gấp nhân viên phụ trách tới nước sở tại.Đỉnh Broad cao 8.047m so với mực nước biển, là ngọn núi cao thứ 12 thế giới thuộc dãy Karakoram ở Đông Bắc Kashimir, Pakistan.Ông Kim từng bị mất cả 10 ngón tay do bỏng lạnh khi trên đường chinh phục đỉnh McKinley cao nhất Bắc Mỹ vào năm 1991. Vậy nhưng, với ý chí kiên cường, không chịu khuất phục, ông vẫn tiếp tục chặng đường chinh phục của bản thân.Trong vòng 12 năm từ năm 1997-2009, nhà leo núi này đã chinh phục những đỉnh núi cao nhất tại 7 lục địa. Năm 2002, ông đã tham dự Thế vận hội người khuyết tật mùa đông tại Salt Lake (Mỹ) với tư cách là vận động viên quốc gia môn trượt tuyết đổ đèo.Ngày 1/7 vừa qua, ông Kim dẫn đầu đoàn leo núi gồm 6 thành viên xuất phát từ thành phố Gwangju, Hàn Quốc tới Pakistan. Ông và cả đoàn đã dành hai tuần để thích nghi với độ cao, rồi bắt đầu leo từ ngày 14/7, tới ngày 16/7 lên được độ cao 7.200m. Sau đó, cả đoàn đã leo liên tục trong vòng 18 giờ từ 11 giờ đêm ngày 17/8, men theo sườn đồi phía Tây dài 1,8 km để lên tới đỉnh Broad. Từ đỉnh núi cao hơn 8.000m, nhà leo núi Kim đã gửi lời cảm ơn tới những người luôn ủng hộ ông, cùng lời an ủi, khích lệ người dân Hàn Quốc cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19.