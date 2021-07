Đối tượng 50-52 tuổi bắt đầu đặt lịch tiêm phòng COVID-19 từ 8 giờ tối ngày 20/7

Photo : KBS News

Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 của Hàn Quốc thông báo người từ 50-52 tuổi (sinh năm 1969-1971) bắt đầu đặt lịch tiêm vắc-xin COVID-19 từ 8 giờ tối ngày 20/7 đến 6 giờ tối ngày 21/7.Đối tượng từ 53-54 tuổi (sinh năm 1967-1968) đã bắt đầu đặt lịch tiêm từ 8 giờ tối ngày 19/7 cho đến 6 giờ tối 20/7. Cơ quan phòng dịch ước tính có khoảng 1,54 triệu người trong độ tuổi 53-54 và 2,36 triệu người trong độ tuổi 50-52. Thời gian đặt lịch tiêm của đối tượng từ 50-54 tuổi là từ 8 giờ tối ngày 21/7 đến 6 giờ tối ngày 24/7.Nhóm xúc tiến tiêm chủng cho biết đối tượng 50-54 tuổi không cần lo ngại thời gian đặt lịch tiêm kết thúc sớm do hết vắc-xin, khuyến cáo người dân tránh truy cập vào trang web đặt lịch tiêm chủng ngay sau khi mở cổng đăng ký do đây là thời điểm dễ xảy ra nghẽn truy cập. Nhóm đối tượng này sẽ bắt đầu tiêm chủng từ ngày 16-28/8.Ngoài ra, do lịch trình nhập vắc-xin của hãng dược Moderna (Mỹ) trong tuần thứ ba của tháng 7 bị hoãn nên nhóm xúc tiến tiêm chủng sẽ bổ sung loại vắc-xin mRNA của hãng dược Pfizer (Mỹ) để tiêm cho những đối tượng này. Người đã hoàn tất đặt lịch tiêm chủng sẽ nhận được thông báo về loại vắc-xin sẽ được tiêm qua tin nhắn vào một ngày trước khi tiêm phòng.