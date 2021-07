Hàn Quốc có nguy cơ thiếu điện do nắng nóng kéo dài

Photo : YONHAP News

Nhu cầu sử dụng máy điều hòa của người dân Hàn Quốc tăng mạnh trong thời gian gần đây do hiện tượng đêm nhiệt đới kéo dài. Đặc biệt, dịch COVID-19 khiến đa phần người dân dành nhiều thời gian ở nhà nên không ít trường hợp phải bật điều hòa cả ngày để xua tan cái nóng.Mức tiêu thụ điện công nghiệp cũng tăng đáng kể. Công ty sản xuất thiết bị tản nhiệt vận hành nhà máy không ngừng nghỉ 12 giờ/ngày. Tỷ lệ vận hành nhà máy tăng 40% so với năm ngoái, trong khi các doanh nghiệp khó cắt giảm vận hành nhà máy vì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu.Nhu cầu điện năng tối đa, tức nhu cầu sử dụng điện bình quân nhiều nhất trong vòng một tiếng đồng hồ của một ngày trong mùa hè năm nay, được dự báo ​​sẽ vượt mức 94 GW, cao hơn so với năm 2018, năm nắng nóng đỉnh điểm sau 111 năm. Điện năng dự trữ trong tuần trước đạt 10 GW, dưới mức ổn định.Nếu điện năng dự trữ rớt xuống dưới 5,5 GW, thì lệnh cảnh báo nguy cơ cấp điện sẽ được ban hành. Có ý kiến ​​lo ngại cảnh báo nguy cơ thiếu điện sẽ được đưa ra lần đầu tiên sau 8 năm.Mức tiêu thụ điện năng dự kiến sẽ còn tăng từ giữa tuần này khi thời tiết nắng nóng tiếp tục kéo dài, làm dấy lên lo ngại lặp lại tình trạng mất điện trên diện rộng như 10 năm trước. Năm 2011 khi điện năng dự trữ chỉ đạt 3,43 GW, ít hơn 0,57 GW so với số liệu tuần này, Hàn Quốc đã phải thực hiện cắt điện luân phiên để đảm bảo cung cấp đủ điện năng.Trước tình hình này, Chính phủ có kế hoạch đảm bảo điện năng dự trữ càng nhiều càng tốt và tập trung vào quản lý cung và cầu điện, chẳng hạn như khởi động lại ba nhà máy điện hạt nhân đang tạm dừng hoạt động để bảo trì trong tháng này. Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO) cũng dự định tiến hành một cuộc diễn tập mô phỏng khẩn cấp về tình huống nhu cầu điện tăng đột biến vào ngày 21/7.