Photo : YONHAP News

​Theo bảng xếp hạng mới nhất được Billboard (Mỹ) công bố vào ngày 19/7 (giờ địa phương), "Permission to Dance", ca khúc hát bằng tiếng Anh thứ ba của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), đã xếp thứ nhất bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100".Trước đó, ca khúc tiếng Anh "Butter" của BTS đã 7 tuần liên tiếp Quán quân bảng xếp hạng này."Permission to Dance" của BTS được phát hành vào ngày 9/7 vừa qua, được ca nhạc sĩ nổi tiếng thế giới người Anh Ed Sheeran tham gia soạn nhạc. MV ca khúc này được đánh giá chứa những thông điệp đầy tích cực thường thấy của BTS về niềm hy vọng chiến thắng đại dịch COVID-19.Kể từ sau khi được phát hành, số lượt nghe trực tuyến ca khúc "Permission to Dance" đã lên tới 15,9 triệu lượt, cùng 140.000 lượt tải về.Tính đến nay, BTS đã bỏ túi 5 ca khúc dẫn đầu bảng xếp hạng "Hot 100" của Billboard, gồm "Dynamite" phát hành vào tháng 8 năm ngoái, bản phối lại của ca khúc "Savage Love", "Life Goes On", "Butter" và lần này là "Permission to Dance".Đặc biệt, tất cả các đĩa đơn được phát hành từ sau "Dynamite" tới nay của BTS đều leo lên vị trí số 1 bảng xếp hạng "Hot 100".