32,9% ca nhiễm COVID-19 mới ở địa phương ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 20/7, Hàn Quốc ghi nhận 1.278 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 1.242 ca phát sinh trong cộng đồng và 36 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm tính đến nay là 180.481 ca.Theo địa phương, 67% ca nhiễm COVID-19 mới phát sinh ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận, với thủ đô Seoul 388 ca, tỉnh Gyeonggi 375 ca, thành phố Incheon 70 ca. Các địa phương còn lại như thành phố Daejeon có 73 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 55 ca, thành phố Busan 49 ca, tỉnh Bắc Chungcheong 44 ca. Ca nhiễm mới có xu hướng mở rộng ra các địa phương ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận.Ca nhiễm COVID-19 mới đã hai tuần liên tiếp duy trì ở ngưỡng trên 1.000 ca/ngày. Số ca nhiễm bình quân trong tuần trước là 1.300 ca/ngày, tăng 35,9% so với một tuần trước đó. Tỷ lệ số ca nhiễm virus biến thể Delta trên tổng số ca nhiễm mới tuần trước là 33,9%, tăng 10,6% so với một tuần trước đó. Tỷ lệ số ca nhiễm tại địa phương ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận tăng từ 27,5% trong ngày 17/7 lên 32,9% trong ngày 19/7.Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 20/7, Thủ tướng Kim Boo-kyum cho biết lưu lượng di chuyển của người dân không giảm trong dịp nghỉ lễ và kỳ nghỉ hè, xu hướng lây nhiễm tại các địa phương ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận ngày càng tăng; hệ số lây nhiễm thể hiện một bệnh nhân có thể lây nhiễm cho bao nhiêu người khác cũng tăng mạnh trên cả nước. Thủ tướng đề nghị Ủy ban khắc phục sự cố trung ương sớm xem xét điều chỉnh giãn cách xã hội trong thời gian tới đối với thủ đô Seoul và khu vực lân cận.