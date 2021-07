Tổng thống Moon Jae-in cam kết mở rộng hỗ trợ thiệt hại do COVID-19 cho tiểu thương

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các Phủ Tổng thống vào ngày 20/7, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu Chính phủ có kế hoạch tăng quy mô và phạm vi hỗ trợ cho các tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ gặp khó khăn do biện pháp hạn chế kinh doanh của Nhà nước nhằm phòng ngừa dịch COVID-19.Trong dự thảo ngân sách bổ sung mà Chính phủ đã trình lên Quốc hội có nội dung hỗ trợ các tiểu thương tối đa 9 triệu won (7.820 USD) cho phần thiệt hại phát sinh trước tháng 7. Trong cuộc họp ngày 19/7, Chính phủ và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành nhất trí sẽ nâng mạnh mức hỗ trợ và mở rộng phạm vi hỗ trợ, bắt đầu chi trả từ ngày 17/8.Với những thiệt hại phát sinh sau tháng 7, Tổng thống cho biết Chính phủ sẽ hỗ trợ một cách hệ thống hơn nữa, căn cứ theo Luật bồi thường thiệt hại do COVID-19 cho tiểu thương.Cũng trong cuộc họp Nội các cùng ngày, Tổng thống đã chỉ thị đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống lập phương án hỗ trợ hồi phục tín dụng cho những người dân dù gặp khó khăn do COVID-19 nhưng vẫn trả nợ đầy đủ.Tổng thống cũng đề nghị Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm tiếp tục làm tròn vai trò là trụ đỡ cho các doanh nghiệp và tiểu thương gặp khó khăn trong thời gian tới. Đây là Bộ duy nhất được lập mới dưới thời Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in.