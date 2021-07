ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc 2021 lên 4%

Photo : Getty Images Bank

Theo báo cáo bổ sung về triển vọng kinh tế khu vực châu Á năm 2021 công bố ngày 20/7, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đã nâng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm nay lên 4%, tăng 0,5% so với chỉ số đưa ra hồi tháng 4 vừa qua.Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc giải thích đầu tư thiết bị tư nhân mở rộng và xuất khẩu thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị vận tải gia tăng nhằm đáp ứng với nền kinh tế kỹ thuật số là lý do chính để ADB nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2021. Ngoài ra, nhu cầu tư nhân bao gồm tình hình tuyển dụng cải thiện cũng được cho là ảnh hưởng tích cực đến tốc độ tăng trưởng kinh tế.Trong báo cáo trên, Ngân hàng phát triển châu Á đã nâng triển vọng tăng giá tiêu dùng năm nay từ 1,3% lên 1,8%, tăng 0,5% so với dự báo trước đó. Ngân hàng này giữ nguyên dự báo về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2022 là 3,1%, trong khi nâng dự báo giá tiêu dùng năm sau từ 1,5% lên 1,6%.Về tốc độ tăng trưởng kinh tế của 46 trước đang phát triển khu vực châu Á (không bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand), ADB điều chỉnh xuống 7,2% trong năm nay, giảm 0,1% so với dự báo đưa ra hồi tháng 4 (7,3%); song nâng mức dự báo năm sau từ 5,3% lên 5,4%.