Nâng cảnh báo nguy cơ nắng nóng từ 10 giờ sáng 20/7

Photo : YONHAP News

Trong ngày 20/7, phần lớn các địa phương trên toàn Hàn Quốc tiếp tục ban cảnh báo nắng nóng. Nhiệt độ ban ngày tại thủ đô Seoul và thành phố Chuncheon (tỉnh Gangwon) là 34 độ C, thành phố Gwangju 33 độ C, nóng hơn ngày hôm trước.Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc dự báo nắng nóng sẽ càng gay gắt hơn trong hai ngày tới. Khối khí áp cao Tây Tạng sắp sửa tràn xuống tầng cao bán đảo Hàn Quốc, trong khi tầng dưới lại bị bao trùm bởi khối khí áp cao Bắc Thái Bình Dương, dẫn tới hiện tượng "vòm nhiệt" (heat dome). Theo đó, tầng khí quyển sẽ ổn định, trời không mây kéo dài, gây hiện tượng nắng nóng gay gắt.Dự báo trong hai ngày 21 và 22/7, nhiệt độ ban ngày tại Seoul sẽ lên tới 36 độ C. Nhiệt độ sẽ tiếp tục cao trên 30 độ C cho tới hết cuối tuần.Số bệnh nhân mắc các bệnh do nắng nóng trong ngày 19/4 là 12 người. Tổng số người bị các bệnh về nắng nóng trong mùa hè năm nay tăng lên thành 457 người, trong đó có 6 ca tử vong.Từ 10 giờ sáng ngày 20/7, Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc đã nâng cảnh báo nguy cơ nắng nóng từ mức "chú ý" lên mức "cảnh giác". Sáng cùng ngày, Bộ Hành chính và an toàn đã mở cuộc họp khẩn cấp, rà soát tình hình đối phó với nắng nóng tại các địa phương.Bộ chỉ thị cho các ban ngành hữu quan, chính quyền địa phương phải đẩy mạnh đối sách về nắng nóng ở các lĩnh vực, như bảo vệ tầng lớp yếu thế, quản lý sức khỏe cho người lao động ở các công trường xây dựng ngoài trời, phòng ngừa thiệt hại ở lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, sẵn sàng đối phó với tình trạng mất điện, quản lý hạ tầng cơ bản như đường bộ, đường sắt.Nếu tình trạng nắng nóng gay gắt nghiêm trọng hơn trên phạm vi toàn quốc, Bộ Hành chính sẽ nâng tiếp cảnh báo nguy cơ nắng nóng lên mức "nghiêm trọng", và Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương sẽ ban cảnh báo khẩn cấp mức 1.