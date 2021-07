Washington tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ ba bên Hàn-Mỹ-Nhật

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo thường kỳ hôm 20/7 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhấn mạnh Washington vẫn giữ nguyên quan điểm từ trước đến nay về tầm quan trọng của mối quan hệ ba bên Hàn-Mỹ-Nhật bền vững và hiệu quả.Phát biểu trên của ông Price được đưa ra trả lời cho câu hỏi về việc quan hệ giữa Seoul và Tokyo đang rạn nứt thêm sau khi Tổng thống Moon Jae-in quyết định không thăm Nhật Bản nhân Thế vận hội mùa hè Tokyo.Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, mối quan hệ ba nước đóng vai trò quan trọng vì an ninh và lợi ích chung như quyền tự do và dân chủ, bảo vệ nhân quyền, quyền lợi của nữ giới, đối phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy hòa bình và an ninh, tăng cường pháp trị.Ông Price cho biết năm 2015 khi Seoul và Tokyo ký thỏa thuận song phương về giải quyết vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II, Washington lúc đó đã hoan nghênh nỗ lực thể hiện quyết tâm của hai nước trong việc thúc đẩy mối quan hệ song phương hiệu quả và mang tính xây dựng. Tiếp đó, người phát ngôn Price cho rằng Hàn Quốc và Nhật Bản cần hợp tác trong các vấn đề ưu tiên ở khu vực và quốc tế bất kể khi hai bên đang phải giải quyết vấn đề lịch sử nhạy cảm.Bên cạnh đó, ông Price cho biết Mỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với quan chức Trung Quốc. Ông cũng để ngỏ khả năng Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman sẽ đến thăm Bắc Kinh nhân chuyến công du Đông Bắc Á của bà, nếu đây là chuyến thăm có tính thực tiễn, đóng góp và có lợi cho Washington.Về câu hỏi liệu Trung Quốc có quan tâm đến hội đàm song phương hay không, ông Price từ chối tiết lộ nội dung chi tiết về các cuộc thảo luận đã diễn ra thông qua kênh ngoại giao của hai nước.