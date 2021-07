Chưa tới 20 lãnh đạo các nước đến Nhật Bản tham dự lễ khai mạc Thế vận hội

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng toàn thế giới, dự kiến sẽ có không tới 20 lãnh đạo cấp cao các nước tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè Tokyo.Hãng tin Kyodo của Nhật Bản ngày 21/7 đưa tin Chính phủ nước này thông báo tính đến ngày 20/7, tức ba ngày trước lễ khai mạc Olympic mùa hè Tokyo (23/7), chỉ có chưa tới 20 lãnh đạo các nước dự kiến tham dự lễ khai mạc sự kiện này. Con số này ít hơn so với dự kiến đưa ra tuần trước là 30 lãnh đạo.Chính phủ Nhật Bản ban đầu kỳ vọng sẽ tiếp đón hơn 100 lãnh đạo các quốc gia và vùng lãnh thổ nếu Thế vận hội tổ chức đúng như lịch trình dự kiến. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bất ngờ bùng phát khiến sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này bị hoãn một năm. Sau đó, hy vọng tổ chức Olympic một cách thuận lợi ngày một vơi dần khi dịch COVID-19 không được cải thiện như mong đợi, lãnh đạo các nước hủy kế hoạch thăm Tokyo do lo ngại biến thể virus COVID-19.Một số ý kiến cho rằng lần này do phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch COVID-19, nên khác với các kỳ Olympic trước, lãnh đạo các nước dù có đến Tokyo cũng khó có thể thăm hỏi vận động viên nước mình. Điều này cũng phần nào ảnh hưởng tới quyết định thăm Nhật Bản của lãnh đạo các nước.Như vậy, nếu chỉ có ít hơn 20 lãnh đạo các nước tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Tokyo thì con số này thì bằng một nửa số lãnh đạo đã đến Brazil tham dự Thế vận hội mùa hè Rio de Janeiro (khoảng 40 người) vào năm 2016 do lo ngại virus Zika.Đến nay, ngoài Thủ tướng Pháp Emmanuel Macron, còn có Thủ tưởng Mông Cổ Luvsannamsrai Oyun-Erdene là bày tỏ ý định đến Nhật Bản nhân Thế vận hội Tokyo. Ngoài ra, Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden sẽ thay mặt Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Nhật Bản dự lễ khai mạc Thế vận hội. Mới đây, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in quyết định không thăm Nhật Bản nhân Olympic mùa hè Tokyo do hai nước không thể thu hẹp được quan điểm về việc tổ chức Hội nghị thưởng đỉnh song phương.