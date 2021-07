Hàn Quốc siết chặt xét nghiệm COVID-19 với lao động mùa vụ người nước ngoài

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 21/7 công bố tất cả người lao động mùa vụ nước ngoài phải tiến hành 4 lần xét nghiệm khuếch đại gen (PCR) COVID-19 trước và sau khi nhập cảnh, nếu cả 4 lần đều cho kết quả âm tính thì mới được phép làm việc tại các nông trại trong nước.Quyết định này được căn cứ theo "Hướng dẫn đối phó với dịch COVID-19 dành cho người lao động mùa vụ nước ngoài" của Bộ Tư pháp.Trong số những lao động mùa vụ nhập cảnh vào Hàn Quốc thời gian gần đây, cơ quan phòng dịch phát hiện một số trường hợp bị nhiễm COVID-19. Do vậy, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương quyết định siết chặt hướng dẫn phòng dịch, như dừng nhập cảnh toàn bộ, đối với người lao động đến từ nước phát sinh nhiều ca nhiễm COVID-19.Theo quy định trên, trước khi nhập cảnh vào Hàn Quốc, người lao động mùa vụ phải tiến hành xét nghiệm PCR tại nước mình, rồi sau đó cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày, sau đó xét nghiệm lần hai trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay, nếu cho kết quả âm tính thì mới được nhập cảnh vào Hàn Quốc.Sau khi nhập cảnh, người đó sẽ phải tiếp tục xét nghiệm PCR lần thứ ba, cách ly trong vòng 14 ngày, sau khi hết thời gian cách ly sẽ được xét nghiệm thêm một lần cuối cùng, kết quả âm tính thì sẽ được đưa tới nông trại làm việc.Lao động mùa vụ nào vi phạm về quy tắc phòng dịch trong quá trình cư trú và làm việc tại Hàn Quốc sẽ bị gặp bất lợi trong việc phân bổ công việc vào năm tiếp theo.