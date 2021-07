Photo : YONHAP News

Theo bảng xếp hạng mới nhất công bố vào ngày 20/7 (giờ địa phương) của Billboard (Mỹ), nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã vượt qua ngôi sao nhạc Pop người Mỹ Olivia Rodrigo để xếp thứ nhất bảng xếp hạng "Artist 100" tuần này."Artist 100" là bảng xếp hạng đánh giá tầm ảnh hưởng và mức độ nhận biết của các nghệ sĩ dựa trên kết quả tổng hợp về số lượng bán album và single, lượt nghe trên mạng trực tuyến và sóng phát thanh, cũng như các hoạt động trên mạng xã hội.Đây là lần thứ 17 BTS xếp thứ nhất bảng xếp hạng này, và là lần đầu tiên kể từ sau tháng 3 năm nay.Ngoài ra, album chính thức thứ 4 mang tên "MAP OF THE SOUL : 7" của BTS đã lội ngược dòng thành công trên bảng xếp hạng album "Billboard 200". Trong tuần này, album trên của BTS xếp vị trí thứ 93, tăng 13 bậc so với tuần trước. Album "BE" vươn lên vị trí thứ 108, thăng hạng 43 bậc.Sau thành tích Quán quân bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100", ca khúc mới bằng tiếng Anh của BTS "Permission to Dance" tiếp tục càn quét bảng xếp hạng "Billboard Global 200" (xếp hạng các ca khúc được yêu thích nhất tại hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới) và "Billboard Global" (xếp hạng các ca khúc được yêu thích nhất trên thế giới không bao gồm tại Mỹ).Công ty quản lý BigHit Music cho biết trong lịch sử Billboard, chỉ có 13 nghệ sĩ có ca khúc thay phiên nhau xếp Quán quân "Hot 100", như ban nhạc The Beatles, Justin Bieber, Taylor Swift.Ngoài ra, "Permission to Dance" cũng đã xếp thứ nhất bảng xếp hạng âm nhạc Oricon của Nhật Bản trong tuần này, vượt qua "Butter" đã xếp đầu 8 tuần liên tiếp.