Đường bay nội địa có xu hướng phục hồi nửa đầu năm 2021

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 22/7 cho biết lượng máy bay hoạt động tại các sân bay trong nước nửa đầu năm 2021 đạt 217.000 chiếc, tuy giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tăng 12% so với nửa cuối năm 2020. Số máy bay lưu thông bình quân đạt 1.197 chiếc/ngày.Lượng máy bay lưu thông trong tháng 4 đạt 42.000 chiếc, mức cao nhất xét theo tháng, ngày có lượng máy bay lưu thông cao kỷ lục là 23/4 với 1.559 chiếc. Lượng máy bay lưu thông ít nhất là vào ngày 7/1, chỉ đạt 577 chiếc do ảnh hưởng của dịch COVID-19.Số máy bay lưu thông trên đường bay quốc tế bao gồm máy bay cất và hạ cánh tại sân bay trong nước và máy bay quá cảnh, đạt 93.000 chiếc, giảm 28,5% so với cùng kỳ năm ngoái; ngược lại, máy bay vận hành đường bay nội địa đạt 124.000 chiếc, tăng 25,8% so với cùng kỳ một năm trước.Số máy bay quá cảnh đạt 20.000 chiếc, tăng 76,3% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi Hàn Quốc tiếp quản quyền kiểm soát hành lang hàng không cực Nam đảo Jeju từ Nhật Bản. Lượng máy bay trên đường bay quốc tế giảm mạnh sau khi dịch COVID-19 bùng phát, song bắt đầu tăng nhẹ từ tháng 3 năm nay. Các chuyến bay nội địa tăng mạnh từ tháng 2 giúp lượng máy bay lưu thông phục hồi như trước dịch COVID-19.Trong nửa đầu năm nay, theo số liệu lưu thông của máy bay được xử lý tại 8 đài kiểm soát không lưu thuộc quyền quản lý của Bộ Địa chính và giao thông, lưu lượng máy bay tại sân bay quốc tế Jeju đạt 78.000 chiếc, tiếp theo là sân bay quốc tế Incheon với 73.000 chiếc và sân bay quốc tế Gimpo với 72.000 chiếc.