Bắt đầu áp dụng hiệp định

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 23/7 thông báo hiệp định "Khu vực an toàn du lịch" (Travel Bubble) với Saipan (Mỹ) sẽ bắt đầu thi hành từ tháng 8 do các thủ tục chuẩn bị chưa hoàn thiện. Theo đó, du khách đi chuyến bay Incheon-Saipan ngày 24/7 tới sẽ chưa được hưởng các ưu đãi của hiệp định này. Được biết, chuyến bay này do hãng Asiana Airlines khai thác với khoảng 60 hành khách.Hiệp định "Khu vực an toàn du lịch" cho phép khách du lịch từ các nước tin cậy về phòng dịch có thể du lịch tự do mà không cần cách ly sau nhập cảnh.Ngày 30/6 vừa qua, Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ký kết hiệp định "Khu vực an toàn du lịch" với chính quyền đảo Saipan, cho phép khách du lịch theo đoàn tới đảo được miễn cách ly nếu đáp ứng tiêu chí là đã hoàn tất tiêm chủng hai mũi vắc-xin sau 14 ngày. Hiệp định này dự kiến sẽ được áp dụng vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8. Theo đó, nhiều người kỳ vọng hiệp định sẽ được áp dụng lần đầu cho chuyến bay Incheon-Saipan của hãng được nối lại vào ngày 24/7.Hiệp định Khu vực an toàn du lịch Hàn-Saipan có nội dung du khách đến Saipan cần lưu trú tại cơ sở được chỉ định riêng để ưu tiên quản lý phòng dịch. Có ý kiến cho rằng việc chậm chỉ định cơ sở lưu trú khiến khó áp dụng ngay hiệp định cũng như việc xây dựng tour du lịch hay tìm khách hàng của các công ty lữ hành gặp khó khăn. Mặt khác, tâm lý du lịch của người dân dường như đã thu hẹp đáng kể do làn sóng lây nhiễm thứ 4 bùng phát và tốc độ tiêm chủng trong nước còn chậm.Tuy nhiên, các hãng hàng không trong nước vẫn giữ nguyên kế hoạch nối lại đường bay đến đảo Saipan vào cuối tháng này. Hãng hàng không Asiana Airlines và Jeju Air sẽ khai thác đường bay Incheon-Saipan từ ngày 24/7 và 31/7, hãng hàng không T’way vận hành đường bay này từ ngày 29/7. Du khách đến Saipan phải thực hiện cách ly bắt buộc sau nhập cảnh trong 5 ngày.