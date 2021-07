Gia hạn hai tuần lệnh giãn cách xã hội mức 4 đối với thủ đô Seoul và khu vực lân cận

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 23/7, Hàn Quốc ghi nhận thêm 1.630 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tính đến nay lên 185.733 ca. Ca nhiễm phát sinh trong ngày 22/7 gồm 1.574 ca phát sinh trong cộng đồng, 56 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm mới giảm 212 ca so với một ngày trước.Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 23/7, Bộ trưởng Hành chính và an toàn kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc Jeon Hae-cheol cho biết cân nhắc tình hình làn sóng lây nhiễm hiện nay, Chính phủ đã quyết định hạn thêm hai tuần lệnh giãn cách xã hội mức 4, mức cao nhất, và lệnh cấm tụ tập từ ba người trở lên sau 18 giờ đối với thủ đô Seoul và khu vực lân cận.Số ca nhiễm bình quân mỗi ngày hiện nay là vào khoảng 1.410 ca, nhiều gấp hai lần so với mức 660 ca/ngày khi làn sóng lây nhiễm thứ ba bùng phát. So với làn sóng lây nhiễm thứ ba, tỷ lệ lây nhiễm từ thành viên gia đình giảm từ 61,7% xuống còn 39,8%, song tỷ lệ lây nhiễm từ đồng nghiệp, người quen tăng từ 23,9% lên 41%. Đặc biệt, số ca nhiễm bình quân ngày tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận tăng 24% so với tuần đầu tiên của tháng 7, từ 799 ca lên 990 ca.Qua đó, ông Jeon kêu gọi người dân hủy các cuộc hẹn, tụ tập không cần thiết, hạn chế ra ngoài vào cuối tuần. Bởi chỉ có giảm di chuyển và tiếp xúc mới có thể chặn đứng được xu hướng lây nhiễm hiện nay. Ngoài ra, người dân nên bố trí lịch nghỉ phép luân phiên trong dịp nghỉ hè, tuân thủ quy định phòng dịch nghiêm ngặt và làm xét nghiệm nếu xuất hiện dấu hiệu nhiễm bệnh.Về kế hoạch biểu tình của Tổng liên đoàn lao động dân chủ Hàn Quốc vào ngày 23/7 tại khu vực tỉnh Gangwon, ông Jeon kêu gọi người dân cân nhắc đến tình hình dịch bệnh hiện nay, hạn chế biểu tình, nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm khắc theo quy định và pháp luật đối với trường hợp cố ý biểu tình, vi phạm quy tắc phòng dịch.