Thủ tướng Hàn-Việt điện đàm về hợp tác phòng dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum ngày 22/7 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Việt Nam Phạm Minh Chính, thảo luận về phương án hợp tác thiết thực cho quan hệ song phương nói chung và đối phó với dịch COVID-19 nói riêng.Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc cho biết Thủ tướng Kim thực hiện cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi nhậm chức với lãnh đạo cấp cao Việt Nam, cho thấy Seoul coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với quốc gia Đông Nam Á này.Ông Kim kêu gọi hai nước đẩy mạnh hợp tác hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD vào năm 2023, phục hồi kinh tế sau đại dịch. Tiếp đó, Thủ tướng Kim truyền đạt lại những khó khăn mà doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam gặp phải do chế độ nhập cảnh đặc biệt bị hoãn và hoạt động sản xuất gặp khó khăn.Đáp lại, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu bật những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc đóng góp cho Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility) nhằm thúc đẩy tiếp cận công bằng vắc-xin của cộng đồng quốc tế, qua đó đề nghị hai bên tăng cường hợp tác liên quan đến dịch COVID-19. Ông Chính bày tỏ cảm ơn về việc Hàn Quốc đã hỗ trợ vật tư phòng dịch và y tế cho Việt Nam trong thời gian đầu bùng dịch, hy vọng Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm chống dịch.Ông Chính lấy làm tiếc đến vụ phía Việt Nam đã đơn phương hỏa táng một bệnh nhân Hàn Quốc tử vong do COVID-19 tại nước này gần đây, đồng thời cho biết sẽ nỗ lực hết sức để công dân và doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam không gặp bất hiện do COVID-19.Về vắc-xin COVID-19, đáp lại mong muốn của lãnh đạo Việt Nam, Thủ tướng Kim cho biết sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phân bổ, sản xuất và phát triển vắc-xin COVID-19. Nhân cuộc điện đàm, Thủ tướng Kim cũng mời Thủ tướng Chính thăm Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022. Về phần mình, ông Chính cũng ngỏ lời mời người đồng cấp tới thăm Việt Nam trong tương lai.