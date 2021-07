Hàn Quốc trao tặng 100 thùng vật phẩm hỗ trợ tầng lớp yếu thế tại Brazil

Photo : YONHAP News

Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Brazil ngày 22/7 đã đến thăm trường Santa Marcelina, thành phố Sao Paulo và trao 100 thùng vật phẩm hỗ trợ gồm thực phẩm Hàn Quốc như cơm ăn liền, dưa muối kimchi, rong biển, mì gói và đồ ăn, cùng nhu yếu phẩm và thực phẩm Brazil cho những người thuộc tầng lớp yếu trong xã hội của nước này đang gặp khó khăn do dịch COVID-19 kéo dài.Lễ trao tặng có sự tham dự của Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại São Paulo Hwang In-sang, Giám đốc Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Brazil Kim Wan-kuk cùng hiệu trưởng trường Santa Marcelina.Tổng lãnh sự Hwang cho biết việc phổ biến làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) là quan trọng song cũng cần chú trọng đến trao đổi văn hóa giữa hai nước. Hàn Quốc sẽ tích cực hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên Brazil thông qua quỹ quyên góp và chia sẻ để các em thực hiện được giấc mơ âm nhạc.Vật phẩm hỗ trợ sẽ được trao tặng đến các gia đình có thu nhập thấp thông qua chiến dịch đào tạo âm nhạc cho trẻ em và thanh thiếu niên mang tên “chia sẻ âm nhạc, chia sẻ cuộc sống” do trường Santa Marcelina điều hành.Trung tâm văn hóa Hàn Quốc và trường Santa Marcelina đã đồng tổ chức chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật nhiều năm qua. Năm ngoái dịch COVID-19 bùng phát khiến hoạt động biểu diễn trở nên khó khăn, vì thế hai bên đã chuyển hướng sang hỗ trợ những người kém may mắn với tên gọi “chia sẻ âm nhạc, chia sẻ cuộc sống”.