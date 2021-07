Công dân Hàn Quốc tại Việt Nam phải khai báo cho Đại sứ quán nếu nhiễm COVID-19

Photo : YONHAP News

Mới đây, vụ việc một người Hàn Quốc ngoài 50 tuổi sau khi tử vong vì nhiễm COVID-19 tại Việt Nam đã bị hỏa táng ngay lập tức đã làm dấy lên tranh cãi và bất an trong cộng đồng người Hàn ở nước này.Nhằm ngăn không cho sự việc tương tự tái diễn, hội người Hàn tại Hà Nội ngày 22/7 đã ra thông báo hướng dẫn cho công dân Hàn Quốc tại Việt Nam những việc cần làm khi nhiễm bệnh. Theo đó, những ai vi ngờ nhiễm COVID-19 cần làm xét nghiệm nhanh bằng kit xét nghiệm hoặc theo phương thức khuếch đại gen (PCR). Nếu dương tính với COVID-19, bệnh nhân và người tiếp xúc gần phải cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam và báo ngay cho Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, hội người Hàn, gia đình và người thân. Bộ Y tế nước sở tại, bệnh viện không thông báo cho Đại sứ quán hoặc thành viên gia đình các thông tin liên quan đến người bệnh như nhập viện, triệu chứng, chuyển viện. Do đó, bản thân, gia đình hoặc người thân cần có trách nhiệm thông báo tình hình cho Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam để nhận được trợ giúp. Trường hợp chính quyền địa phương yêu cầu cách ly cũng cần khai báo cho Đại sứ quán Hàn Quốc và hội người Hàn.Chủ tịch Hội người Hàn tại Hà Nội Yoon Sang-ho cho biết trong khi dịch COVID-19 bùng phát khiến kiều bào tại đây gặp nhiều khó khăn, ông cảm thấy sốc trước việc công dân Hàn Quốc bị hỏa táng ngay lập tức sau khi tử vong do COVID-19. Ông Yoon một lần nữa nhấn mạnh kiều bào tại nước sở tại cần báo ngay cho Đại sứ quán hoặc hội người Hàn nếu có bất kể vấn đề gì xảy ra.Trước đó vào đầu tháng 7, Việt Nam đã hỏa táng một công dân Hàn Quốc 58 tuổi sau khi tử vong do COVID-19 mà không thông báo với Đại sứ quán hay hội người Hàn làm dấy lên lo lắng trong cộng đồng kiều bào Hàn Quốc. Một số công dân còn đăng tải kiến nghị lên trang web tiếp nhận ý kiến người dân của Phủ Tổng thống, đề nghị phân bổ vắc-xin và giúp đỡ.Cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/7 đã mở buổi họp báo, chính thức xin lỗi, gửi lời chia buồn với gia quyến bệnh nhân và cam kết không để tái diễn trường hợp tương tự.