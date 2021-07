Bóng đá nam Hàn Quốc thua bất ngờ trước New Zealand trận vòng loại đầu tiên Olympic Tokyo

Photo : YONHAP News

Đội tuyển bóng đá nam Hàn Quốc đã thua bất ngờ 0-1 trong trận đấu vòng loại đầu tiên bảng B Thế vận hội Tokyo 2020 trước đội tuyển New Zealand, diễn ra tại sân vận động Kashima, tỉnh Ibaraki, Nhật Bản vào tối ngày 22/7.Huấn luyện viên trưởng Kim Hak-bum đã tung đội hình "tinh nhuệ" nhất nhằm giành chiến thắng ngay từ trận đấu đầu tiên, hướng tới mục tiêu giành huy chương Thế vận hội sau 9 năm.Đội hình tấn công của đội tuyển gồm Hwang Ui-jo chơi cao nhất, và hai cầu thủ Kwon Chang-hoon và Lee Kang-in. Trong khi đó ở hàng thủ, huấn luyên viên Kim bố trí Jeong Taek-wook và Lee Sang-min, bộ đôi luôn phối hợp ăn ý trong thời gian dài.Đội tuyển New Zealand được dẫn đầu bởi tiền đạo Chris Wood, đang chơi cho câu lạc bộ Burnley Giải Ngoại hạng Anh. Đội hình của huấn luyện viên Danny Hay có 4 cầu thủ cao trên 1,9m, gồm Chris Wood, hai hậu vệ và thủ môn.New Zealand bị đánh giá là đội yếu nhất bảng B, vậy nhưng các học trò của huấn luyện viên Kim Hak-bum đã không thể làm rung lưới đối thủ.Phút thứ 6 của hiệp một, Hwang Ui-jo có một cơ hội đối diện với thủ môn, nhưng cú sút của anh không thành công. Trong hiệp một, đội tuyển Hàn Quốc có có 9 pha tấn công, nhưng đều không vượt qua hàng phòng ngự gồm 5 cầu thủ của New Zealand.Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Sang hiệp hai, huấn luyện viên Kim Hak-bum thay người, đưa hai cầu thủ tốc độ vào sân là Lee Dong-gyeong và Song Min-kyu. Tuy nhiên, thế trận không hề được cải thiện, ngược lại đội tuyển để bị thủng lưới giữa hiệp hai. Trong một pha hỗn loạn trước khung thành, Chris Wood đã bình tĩnh dứt điểm, ghi bàn vào lưới, giúp New Zealand giành chiến thắng chung cuộc