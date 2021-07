Dự báo Hàn Quốc nắng nóng đỉnh điểm trong ngày 24/7

Photo : YONHAP News

Trong khi cảnh báo nắng nóng đang được ban trên phạm vi cả nước, thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi và khu vực ven biển Hàn Quốc sau khi trải qua đêm nhiệt đới ngày 22/7 lại phải tiếp tục đối mặt với nắng nóng, nhiệt độ đã lên trên 30 độ C từ sáng ngày 23/7.Trong ngày 23/7, nhiệt độ cao nhất vào ban ngày tại các địa phương Seoul, thành phố Chuncheon (tỉnh Gangwon) được dự báo lên tới 37 độ C, tại thành phố Gwangju là 36 độ C, thành phố Daejeon 35 độ C, thành phố Daegu 34 độ C.Gió nóng thổi tới từ khối khí áp cao Thái Bình Dương đang nằm ở phía Đông bán đảo Hàn Quốc vẫn đang khiến nhiệt độ tại khu vực phía Tây dãy núi Baekdu (Bạch Đầu) tăng cao.Thêm vào đó, bão số 6 "In-fa" ở vùng biển phía Nam đang dịch lên phía Bắc, tiến vào vùng biển phía Đông Trung Quốc với tốc độ rất chậm, đẩy luồng khí nóng xuống Hàn Quốc trong suốt tuần này.Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc cho biết bão số 6 sẽ đổ bộ vùng duyên hải phía Nam Trung Quốc vào ngày 25/7 tới, nhưng sau khi đổ bộ đất liền, bão sẽ vẫn đẩy hơi nóng xuống bán đảo Hàn Quốc, nên nắng nóng sẽ còn tiếp diễn.Nhiệt độ ban ngày tại Seoul sẽ vẫn lên tới 37 độ C trong cuối tuần này, và trên dưới 35 độ C trong tuần sau.Cơ quan khí tượng và thủy văn đề nghị người dân hạn chế hoạt động ngoài trời vào buổi chiều, khi nhiệt độ lên cao, thường xuyên uống nước, chú ý giữ gìn sức khỏe.