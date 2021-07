Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam phải đóng cửa do dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm COVID-19 lan nhanh tại khu vực phía Nam Việt Nam, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã liên tiếp gặp thiệt hại do phải tạm dừng hoạt động.Theo kết quả khảo sát do Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) tại thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) tiến hành trong 4 ngày từ 19-21/7, 70 trên 254 doanh nghiệp thành viên trong khu vực đã phải dừng hoạt động do dịch COVID-19 bùng phát mạnh.Xét theo từng địa phương, khu vực có số công ty phải đóng cửa nhiều nhất là tỉnh Long An với 36 doanh nghiệp, tiếp theo là thành phố Hồ Chí Minh 10 doanh nghiệp, tỉnh Bình Dương 9 doanh nghiệp, tỉnh Đồng Nai 7 doanh nghiệp, tỉnh Tiền Giang 3 doanh nghiệp, tỉnh Tây Ninh và Vĩnh Long mỗi nơi 2 doanh nghiệp, tỉnh An Giang 1 doanh nghiệp.KORCHAM dự đoán ngoài những đối tượng khảo sát lần này, vẫn còn nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc khác cũng đã phải tạm ngừng hoạt động.Chính quyền các tỉnh, thành như thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, Tiền Giang đã ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp cần bố trí chỗ ở tại chỗ cho nhân viên bên trong nhà máy nếu muốn tiếp tục vận hành dây chuyền sản xuất. Được biết, ngoại trừ các công ty lớn như hãng điện tử Samsung, tập đoàn CJ, đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc đang gặp nhiều khó khăn do không đủ khả năng bố trí chỗ ăn ở tạm thời cho công nhân.