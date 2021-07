Hàn Quốc công bố tiêu chuẩn xét đối tượng nhận hỗ trợ khẩn cấp

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 26/7 mở cuộc họp lần thứ ba về dự thảo ngân sách bổ sung lần hai, công bố tiêu chuẩn đối tượng nhận hỗ trợ khẩn cấp.Theo đó, đối tượng áp dụng gói hỗ trợ khẩn cấp là 80% người dân có thu nhập thấp, dựa trên mức bảo hiểm đóng cho Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia (NHIS) trong tháng 6. Số tiền hỗ trợ là 250.000 won (217 USD)/người. Đối tượng áp dụng là hộ gia đình một thành viên có thu nhập dưới 50 triệu won (43.300 USD)/năm, hộ gia đình hai người đóng bảo hiểm dưới 191.100 won (166 USD)/tháng, hộ gia đình ba thành viên đóng bảo hiểm dưới 247.000 won (214 USD)/tháng, hộ gia đình 4 thành viên đóng bảo hiểm dưới 308.300 won (267 USD)/tháng.Trường hợp lao động tự do có mức thu nhập, số tiền đóng bảo hiểm kê khai trong năm ngoái ít hơn so với năm 2019 vẫn được công nhận thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ khẩn cấp. Những hộ bị đánh thuế bậc thang do sở hữu tài sản có tổng giá trị hơn 900 triệu won (khoảng 780.000 USD) và những hộ có thu nhập tài chính hơn 20 triệu won (hơn 16.500 USD)/năm sẽ không được xếp vào nhóm nhận hỗ trợ, kể cả có đủ điều kiện tiền đóng bảo hiểm. Chính phủ dự kiến chốt đối tượng được hưởng hỗ trợ khẩn cấp vào cuối tháng 8, quyết định thời gian chi trả sau khi tham vấn với cơ quan phòng dịch.Bên cạnh đó, Chính phủ quyết định hỗ trợ mỗi tiểu thương tối đa 20 triệu won (17.344 USD), thay vì 9 triệu won (7.805 USD) như trước đó. Thời gian chi trả bắt đầu từ cuối tháng 10. Về thời điểm hoàn trả 10% số tiền thanh toán qua thẻ cho người dân, với số tiền hoàn lại tối đa 200.000 won (173,2 USD)/người trong vòng hai tháng, sẽ được quyết định tùy theo tình hình phòng dịch.