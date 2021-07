Photo : YONHAP News

Theo "Sách trắng Nhân quyền Bắc Triều Tiên 2021" do Viện nghiên cứu thống nhất Hàn Quốc công bố vào ngày 23/7, chính quyền miền Bắc đã tăng cường giám sát và xử phạt với các trường hợp xem nội dung truyền hình, video của Hàn Quốc. Các biện pháp này nhằm ngăn chặn văn hóa bên ngoài du nhập vào trong nước làm lỏng lẻo thể chế.Đặc biệt, Sách trắng chỉ ra rằng Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục giám sát, kiểm duyệt và xử phạt với các thiết bị kỹ thuật số như máy tính, điện thoại di động lưu trữ nội dung văn hóa bên ngoài. Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp giám sát, xử phạt quyết liệt này của chính quyền, nhu cầu tiếp cận thông tin bên ngoài của người dân miền Bắc vẫn không hề giảm.Bên cạnh đó, Sách trắng đánh giá kể từ sau khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un lên nắm quyền, chính quyền Bắc Triều Tiên ngày càng giám sát, xâm hại đời sống riêng tư của người dân một cách nghiêm trọng hơn. Đặc biệt, nước này còn đẩy mạnh giám sát, nghe trộm những người dân có người thân chạy trốn tới Hàn Quốc, những người không rõ hành tung, người buôn lậu, người cử ra nước ngoài.Trong xã hội, vai trò của nữ giới vẫn bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ. Mặc dù hoạt động kinh tế của người phụ nữ đã gia tăng, nhưng vị thế của họ trong xã hội vẫn chưa cao.Tuy nhiên, Sách trắng chỉ ra rằng tình hình nhân quyền tại miền Bắc đã được cải thiện một phần so với quá khứ. Mặc dù miền Bắc vẫn đang xử tử công khai với những phạm nhân chính trị, hay có hành vi mê tín dị đoan, nhưng tần suất xử tử đã giảm đi so với trước. Một số người tị nạn miền Bắc cho biết dưới chỉ thị của Chủ tịch Kim Jong-un, kể từ sau năm 2013, nước này không còn các vụ xử bắn công khai.Viện nghiên cứu thống nhất Hàn Quốc bắt đầu phát hành Sách trắng Nhân quyền Bắc Triều Tiên hàng năm từ năm 1996. Nội dung Sách trắng năm nay phản ánh kết quả phỏng vấn 50 người trong số những người tị nạn miền Bắc nhập cảnh vào trong nước gần đây. Tuy nhiên, Viện nghiên cứu lưu ý do số người tị nạn giảm mạnh vì dịch COVID-19, nên khó có thể đánh giá khách quan về thực trạng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên nếu chỉ dựa trên kết quả phỏng vấn này.