Tổng thống Moon Jae-in gửi điện chúc mừng các vận động viên giành huy chương Thế vận hội

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 26/7 đã gửi điện chúc mừng tới các vận động viên giành huy chương trong ngày thi đấu 25/7 tại Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020, gồm ba cung thủ Kang Chae-young, Jang Min-hee, An San với huy chương vàng nội dung đồng đội nữ môn bắn cung, võ sĩ Judo An Ba-ul huy chương đồng hạng cân 66 kg nam.Trong bức điện công bố trên mạng xã hội, Tổng thống thay mặt người dân chúc mừng thành tích của các vận động viên, chúc họ tiếp tục thi đấu thành công, Tổng thống sẽ tiếp tục ủng hộ hết mình.Trong điện mừng gửi các nữ cung thủ, Tổng thống ca ngợi đội tuyển bắn cung nữ đã 9 kỳ Thế vận hội liên tiếp giành huy chương vàng, kể từ sau khi bắn cung trở thành môn thi đấu chính thức tại Olympic. Lần này, các nữ cung thủ đã giữ vững vị trí dẫn đầu, thể hiện sức mạnh của bắn cung Hàn Quốc.Trong điện mừng gửi võ sĩ An Ba-ul, Tổng thống ca ngợi đòn Ippon của võ sĩ An trong trận tranh huy chương đồng đã "tưới mát" tâm hồn người hâm mộ nước nhà đang vật lộn với nắng nóng. Tổng thống và người dân sẽ tiếp tục ủng hộ giấc mơ và những thách thức của võ sĩ An trong thời gian tới.