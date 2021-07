Photo : YONHAP News

Chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Asiana Airlines cất cánh tới đảo Saipan (thuộc Mỹ) đã cất cánh vào ngày 24/7. Saipan là nơi mà Hàn Quốc ký kết hiệp định "Khu vực an toàn du lịch" (Travel Bubble).Chuyến bay của hãng hàng không Asiana Airlines chở 60 hành khách, nhưng ngoại trừ các hành khách là người dân đi lại thông thường, thì chỉ có 6 khách du lịch áp dụng "Khu vực an toàn du lịch".Sau Asiana Airlines, các hãng hàng không khác là T'way Air và Jeju Air cũng sẽ khai thác đường bay tới Saipan. Được biết, giới chức Saipan đã chỉ định hai khách sạn để đón tiếp riêng đoàn khách du lịch Hàn Quốc theo hiệp định "Khu vực an toàn du lịch".Tuy nhiên, tại Hàn Quốc đang bùng phát làn sóng COVID-19 lần thứ 4 do biến thể Delta, nên chưa rõ hai bên có thúc đẩy được "Travel Bubble" hay không.Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp làm co hẹp tâm lý du lịch của người dân. Đối tượng khách du lịch tới Saipan chủ yếu là đi theo gia đình, hoặc nhóm người trẻ 20-30 tuổi, thuộc nhóm đối tượng có tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin ở mức thấp. Trong trường hợp tình hình phòng dịch xấu đi, có thể hai bên sẽ phải tạm dừng "Travel Bubble".Một đại diện của hãng lữ hành Modetour của Hàn Quốc nhận định thận trọng rằng cùng với việc mở rộng tiêm chủng vắc-xin, nếu tình hình dịch COVID-19 được ổn định trong vòng hai ba tuần tới, nhu cầu du lịch có thể sẽ được hồi phục vào dịp Tết Trung thu."Travel Bubble" chỉ áp dụng với đối tượng khách du lịch theo đoàn, đã hoàn tất hai mũi tiêm vắc-xin COVID-19 trên 14 ngày. Ngoài ra, du khách vẫn phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus COVID-19 72 giờ trước khi khởi hành. Sau khi nhập cảnh vào Saipan, khách du lịch sẽ được miễn cách ly, nhưng phải xét nghiệm thêm một lần nữa. Trước khi quay trở lại Hàn Quốc, khách du lịch sẽ phải xét nghiệm tiếp tại địa phương, trình kết quả âm tính rồi mới được quay trở về nước.