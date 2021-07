Kim ngạch xuất khẩu mỳ ăn liền Hàn Quốc nửa đầu năm đạt cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) ngày 26/7 cho biết kim ngạch xuất khẩu mỳ ăn liền Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay đạt 319,68 triệu USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời phá kỷ lục 302 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2020. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu mỳ ăn liền chỉ đạt 4,69 triệu USD.Theo quốc gia, xuất khẩu mỳ gói sang Trung Quốc đạt vị trí số 1 với 68,13 triệu USD, tiếp theo là Mỹ 37,3 triệu USD, Nhật Bản 33,02 triệu USD, Đài Loạn 16,21 triệu USD, Philippines 12,05 triệu USD, Malaysia 11,67 triệu USD, Australia 11,6 triệu USD, Thái Lan 11,26 triệu USD, Hà Lan 10,63 triệu USD.Tuy nhiên, trong khi tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu mỳ ăn liền trong nửa đầu năm ngoái đạt 37,4% thì năm nay lại giảm đáng kể, chỉ đạt 5,8%. Đáng nói là xuất khẩu mỳ gói sang Trung Quốc, đối tác lớn nhất trong nửa đầu năm ngoái, đã giảm tới 15,8% so với cùng kỳ một năm trước.Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu mỳ ăn liền Hàn Quốc tăng vọt do nhu cầu của người tiêu dùng về đồ ăn nhanh, dễ chế biến tăng vọt trong mùa dịch COVID-19 cũng như hiệu ứng nhờ cảnh quay liên quan đến mỳ ăn liền trong bộ phim “Ký sinh trùng” (Parasite) nổi tiếng toàn thế giới.Cơ quan Hải quan Hàn Quốc giải thích mặc dù nhu cầu về mỳ gói của Hàn Quốc tại nước ngoài vẫn tăng song do kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong năm 2020 tăng trưởng mạnh và vận chuyển xuất khẩu gặp trở ngại nên tỷ lệ tăng trưởng trong nửa đầu năm nay bị chậm lại. Xét tới việc một số công ty thực phẩm trong nước như Nongshim và Paldo có nhà máy sản xuất mỳ ăn liền tại nước ngoài, trực tiếp sản xuất và bán ở nước sở tại thì doanh số tiêu thụ mỳ gói Hàn Quốc sẽ còn lớn hơn nhiều so với kim ngạch xuất khẩu.