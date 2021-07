Bắn cung Hàn Quốc giành huy chương vàng nội dung đồng đội nam

Photo : YONHAP News

Đoàn thể thao Hàn Quốc đã giành được huy chương vàng thứ ba tại Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 ở nội dung đồng đội nam môn bắn cung.Trong trận chung kết nội dung này diễn ra vào chiều ngày 26/7 tại Trường bắn cung công viên Yumenoshima (Tokyo), ba cung thủ Oh Jin-hyek, Kim Woo-jin và Kim Je-deok đã giành chiến thắng trước đội tuyển Đài Loan với số điểm ba set thi đấu là 6-0 (59-55, 60-58, 56-55).Ở set thi đấu thứ nhất, đội tuyển Hàn Quốc áp đảo đối thủ với tỷ số 59-55. Sang set hai, cả 6 mũi tên của đội tuyển Hàn Quốc đều trúng hồng tâm, giành điểm tuyệt đối 60 điểm. Ở bước ngoặt set thứ ba, em út Kim Je-deok giành được 10 điểm ở lượt bắn thứ 5, sau đó Oh Jin-hyek bổ sung tiếp 10 điểm ở lượt bắn cuối, giúp cả đội thắng set ba với tỷ số sát nút 56-55, giành huy chương vàng.Đây là huy chương vàng Olympic thứ hai của bắn cung nam Hàn Quốc, sau huy chương vàng tại Thế vận hội Rio năm 2016. Đây cũng là chiếc huy chương vàng thứ ba của đội tuyển bắn cung xứ kimchi tại Olympic Tokyo lần này, sau hai chiếc huy chương vàng nội dung hỗn hợp nam nữ và đồng đội nữ. Nếu giành tiếp hai huy chương còn lại nội dung cá nhân nam, nữ thì đội tuyển Hàn Quốc sẽ viết tiếp kỷ lục càn quét toàn bộ huy chương vàng ở bộ môn này. Trước đó, đội tuyển cũng làm được điều tương tự cách đây 4 năm ở Rio de Janeiro, Brazil.Đây là huy chương vàng thứ hai của em út Kim Je-deok tại Olympic Tokyo năm nay. Trước đó, Kim đã giành được huy chương vàng nội dung hỗn hợp nam nữ với người đồng đội An San. An San cũng đã giành huy chương vàng thứ hai ở nội dung đồng đội nữ. Hai cung thủ trẻ của đội đang đặt mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử bắn cung Hàn Quốc giành ba huy chương vàng trong một kỳ Olympic.