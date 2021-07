Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 26/7 công bố tính tới cuối tháng 6, tổng số hội viên sử dụng dịch vụ thuê xe đạp công cộng "ttareungi" trên địa bàn thành phố là hơn 3,1 triệu người. Có nghĩa cứ ba người dân lại có một người sử dụng dịch vụ này.Trong nửa đầu năm nay, tổng số lượt thuê xe đạp đạt 13,68 triệu lượt, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Trung bình mỗi ngày có 75.605 người dân thuê xe đạp công cộng "ttareungi", trong đó hơn một nửa là người trẻ ngoài 20 và 30 tuổi (chiếm 50,5%).Đặc biệt, tỷ lệ sử dụng dịch vụ này vào giờ đi làm và tan sở trong ngày thường cao hơn 27,4% so với vào cuối tuần. Chính quyền thành phố phân tích dịch vụ "ttareungi" đang đóng vai trò hỗ trợ di chuyển cho người dân trước và sau khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng dịch vụ sau 10 giờ tối giảm 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái, được phân tích là do người dân giảm di chuyển vào buổi đêm bởi các lệnh giãn cách xã hội tăng cường phòng dịch COVID-19.Do người dân tăng sử dụng dịch vụ này, nguồn thu từ dịch vụ "ttareungi" trong nửa đầu năm nay đạt 6,44 tỷ won (5,6 triệu USD), tăng 16,8%. Tuy nhiên, số vụ tai nạn lại giảm mạnh 61,3%.Chính quyền thành phố có kế hoạch bố trí thêm 3.000 xe đạp "ttareungi" cho tới cuối năm nay, nâng tổng số xe đạp cho thuê lên 45.000 chiếc, đặt thêm 500 điểm cho thuê lên thành 3.000 điểm.