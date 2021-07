Photo : YONHAP News

Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) cho biết dự thảo sửa đổi Luật về ghi chú sản phẩm và quảng cáo đã được thông qua trong phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 24/7.Theo nội dung sửa đổi, từ ngày 1/1/2023, cụm từ "thời hạn phân phối trên thị trường" ghi trên sản phẩm sẽ được thay đổi thành "thời hạn sử dụng", tức thời hạn tối đa mà người tiêu dùng có thể sử dụng sản phẩm trên thực tế.Nếu như "thời hạn phân phối trên thị trường" là thời hạn cho phép sản phẩm được phân phối và bán tới tay người tiêu dùng tính từ ngày sản xuất, thì "thời hạn sử dụng" là thời gian dài tối đa mà người tiêu dùng có thể sử dụng sản phẩm đó mà không gặp vấn đề gì trong trường hợp tuân thủ đúng các điều kiện bảo quản.Trong thời gian qua, người tiêu dùng do không thể biết được nếu một mặt hàng thực phẩm đã hết thời hạn phân phối có thể ăn được hay không, nên thường tiêu hủy sản phẩm bất kể ở tình trạng nào. Điều chỉnh lần này sẽ giúp giảm lượng thực phẩm bị tiêu hủy.Tuy nhiên, Chính phủ quyết định sẽ áp dụng nội dung này từ năm 2023, do cân nhắc tới thời gian chuẩn bị cho các doanh nghiệp, và thời gian thay đổi nhận thức của người dân. Ngoài ra, dự kiến Chính phủ sẽ trì hoãn thêm thời gian áp dụng với các mặt hàng dễ bị biến chất trong quá trình lưu thông trên thị trường như sữa.