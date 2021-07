Võ sĩ Judo An Chang-rim giành huy chương đồng hạng cân 73 kg nam

Photo : YONHAP News

Võ sĩ Judo An Chang-rim, Hàn kiều thế hệ thứ ba sinh ra tại Nhật Bản, đã giành một huy chương đồng cho đoàn thể thao Hàn Quốc.Trong trận đấu tranh huy chương đồng hạng cân 73 kg nam môn Judo diễn ra vào tối ngày 26/7 tại Nhà thi đấu võ thuật Tokyo trước đối thủ người Azerbaijan, võ sĩ Rustam Orujov, trong khi chỉ còn 7 giây trước khi kết thúc trận đấu giằng co quyết liệt, võ sĩ An đã thực hiện một cú vật giành được điểm Waza-ari, chiến thắng chung cuộc.Khi còn là sinh viên năm thứ hai Đại học Tsukuba (Nhật Bản), võ sĩ An từng giành chức vô địch Giải Judo học sinh toàn nước Nhật năm 2013, được coi là con át chủ bài thế hệ tiếp theo của làng Judo Nhật Bản.Tuy nhiên, An Chang-rim đã từ chối đề nghị nhập tịch của Liên đoàn Judo Nhật Bản, quyết định tới Hàn Quốc vào năm 2014 để thi đấu cho đội tuyển Judo Hàn Quốc.Mặt khác, kiếm thủ Kim Ji-yeon đã bị loại trong vòng 16 nội dung kiếm chém nữ, không đạt được mục tiêu giành huy chương vàng thứ hai sau Thế vận hội London 2012.Kết thúc ngày thi đấu thứ 4 26/7, đoàn thể thao Hàn Quốc bổ sung thêm một huy chương vàng nội dung đồng đội nam môn bắn cung và một huy chương đồng của môn Judo, đạt tổng cộng 3 huy chương vàng và 4 huy chương đồng.