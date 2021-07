Hàn Quốc đối phó với việc Moderna thông báo điều chỉnh lịch cung ứng vắc-xin

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 27/7, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum phát biểu Chính phủ đang thảo luận với hãng Moderna (Mỹ) về số lượng và lịch trình cung ứng vắc-xin COVID-19 cụ thể trong tháng 7 và tháng 8.Gần đây, hãng Moderna đã thông báo về việc phải điều chỉnh lịch trình cung ứng vắc-xin do trở ngại sản xuất. Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ bổ sung kế hoạch tiêm chủng, sớm công bố với người dân, nhằm đạt mục tiêu hình thành miễn dịch cộng đồng vào tháng 11 đúng như cam kết ban đầu.Từ ngày 27/7, Hàn Quốc áp dụng giãn cách xã hội tăng cường tại cả khu vực ngoài thủ đô Seoul và các địa phương lân cận. Trong cuộc họp giữa các ban ngành, chính quyền địa phương ngày 26/7, tất cả các bên đều nhất trí cùng hợp lực để tạo ra bước chuyển biến ý nghĩa trong vòng hai tuần tới.Thủ tướng chỉ ra rằng trong xã hội đang hình thành tâm lý lơ là cảnh giác phòng dịch do dịch COVID-19 kéo dài. Trong trường hợp xét thấy tình hình nghiêm trọng, các địa phương cần có biện pháp siết chặt phòng dịch một cách chủ động, quyết liệt, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, như hạn chế thời gian kinh doanh hoặc cấm tụ tập ở những nơi có rủi ro lây nhiễm cao.Phó Thủ tướng cho biết trong vòng hơn 20 ngày qua, nhóm rà soát đặc biệt liên ngành Chính phủ đã phát hiện được hơn 8.200 trường hợp vi phạm phòng dịch. Các địa phương cần tích cực có biện pháp xử lý về mặt pháp lý đối với các hành vi phi pháp, gây lây nhiễm tập thể quy mô lớn.Đặc biệt, trong xã hội công chức gần đây liên tục xảy ra trường hợp vi phạm hướng dẫn phòng dịch, như tổ chức "liên hoan tập thể". Thủ tướng chỉ thị các ban ngành, chính quyền địa phương, cơ quan Nhà nước phải đề cao kỷ cương công chức, không để xảy ra các trường hợp vi phạm quy tắc phòng dịch trong thời gian tới.Mặt khác, tính tới 0 giờ ngày 27/7, Hàn Quốc ghi nhận 1.365 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, có 1.276 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 89 ca ngoại nhập . 60% ca nhiễm mới tập trung tại thủ đô Seoul và các địa phương lân cận. Các địa phương còn lại ghi nhận 505 ca nhiễm mới (40%), một tuần liên tiếp ở ngưỡng 500 ca. Thành phố Daejeon, huyện Yangyang tỉnh Gangwon bắt đầu nâng giãn cách xã hội lên mức 4, mức cao nhất, từ ngày 27/7.