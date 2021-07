Tổng thống Moon Jae-in trao tặng huân chương cho hai cựu chiến binh quân Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Nhân "Ngày quân Liên hợp quốc tham chiến chiến tranh Triều Tiên", Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 27/7 đã trao tặng huân chương cho các cựu chiến binh quân Liên hợp quốc tại Phủ Tổng thống. Ông Moon là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử trực tiếp trao huân chương cho các cựu chiến binh quân Liên hợp quốc.Cố linh mục người Mỹ Emil Joseph Kapaun được trao tặng huân chương Thái Cực (huân chương chiến công hạng nhất); cựu chiến binh người Úc, tướng quân Colin Nicholas Khan được trao tặng huân chương Thạch Lựu (huân chương quốc dân hạng 5).Linh mục Kapaun từng được cử tới làm linh mục quân đội trong chiến tranh Triều Tiên vào ngày 15/7/1950. Ông đã chăm sóc cho những binh lính bị thương, bất kể quân ta hay quân địch, rồi sau đó qua đời trong nhà tù, được gọi là "thánh nhân của chiến tranh Triều Tiên". Hài cốt của ông mới được phát hiện tại Nghĩa trang quốc gia Thái Bình Dương ở bang Hawaii (Mỹ) vào tháng 3 năm nay, 70 năm sau khi ông qua đời. Cháu của ông đã thay mặt cố linh mục nhận huân chương.Tướng Colin Nicholas Khan từng tham chiến chiến tranh Triều Tiên với vai trò là Trung đội trưởng Trung đoàn Hoàng gia Australia vào tháng 7 năm 1952. Sau khi về nước, ông vẫn tiếp tục đóng vai trò là "nhà ngoại giao dân sự", tích cực tuyên truyền về sự tàn khốc của chiến tranh Triều Tiên và sự phát triển của Hàn Quốc sau chiến tranh. Vì lý do sức khỏe, ông Khan không thể thăm Hàn Quốc. Cháu gái ông đã tới và nhận thay ông huân chương Tổng thống trao tặng. Phát biểu cảm nghĩ qua video, ông Khan bày tỏ tự hào vì đã đóng góp dù chỉ một phần nhỏ vào công cuộc tái thiết của Hàn Quốc sau chiến tranh, cầu chúc Hàn Quốc mãi mãi hòa bình.Tại lễ trao huân chương, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh việc Liên hợp quốc cử quân tham chiến chiến tranh Triều Tiên đã khắc sâu vào lịch sử thế giới rằng sự liên minh và hợp tác có thể gìn giữ tự do và hòa bình. Tổng thống hy vọng tinh thần của hai cựu chiến binh đã gìn giữ sự tự do và hòa bình sẽ mãi mãi được khắc ghi.Có hơn 30 người tham dự lễ trao tặng huân chương, ngoài gia đình của hai cựu chiến binh, còn có Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ Paul LaCamera, một số chức sắc tôn giáo, quan chức Đại sứ quán Mỹ và Australia.Ngày 27/7/1953, đại diện quân đội Liên hợp quốc, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên đã ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên. Để cảm ơn sự hy sinh và cống hiến của các binh lính Liên hợp quốc tham chiến, cũng như tăng cường hợp tác hữu nghị với các nước đồng minh, năm 2013, Chính phủ Hàn Quốc đã lấy ngày ký kết Hiệp định đình chiến 27/7 là "Ngày quân Liên hợp quốc tham chiến chiến tranh Triều Tiên", và tổ chức lễ kỷ niệm hàng năm.