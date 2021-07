7 trên 10 người cao tuổi Hàn Quốc mong muốn tiếp tục làm việc trong tương lai

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 27/7 công bố số liệu khảo sát tiến hành với người từ 55-79 tuổi, trong đó có 68,1% mong muốn làm việc trong tương lai, tăng 0,7% so với kết quả khảo sát năm ngoái.Lý do chính khiến người cao tuổi mong muốn làm việc là để "có thêm chi phí sinh hoạt" (58,7%), chiếm nhiều nhất. Ngoài ra, có 33,2% chọn lý do muốn làm việc là vì "niềm vui khi làm việc, trong điều kiện sức khỏe cho phép".Độ tuổi bình quân mà họ mong muốn tiếp tục làm việc là tới 73 tuổi, tương tự năm ngoái.54,7% mong muốn một công việc toàn thời gian, 45,3% muốn công việc bán thời gian. 22% mong muốn mức lương từ 1,5 triệu tới 2,2 triệu won (1.300 tới 1.900 USD), 18,4% mong muốn mức lương từ 1 triệu tới 1,5 triệu won (870 tới 1.300 USD), 17,8% muốn mức lương từ 2 tới 2,5 triệu won (1.740 tới 2.170 USD).Có 21,1% từng xin việc trong vòng một năm qua, tăng 2%. Tỷ lệ người có việc làm là 64,8%, giảm 0,5%. Có 48,4% nhận lương hưu trong vòng một năm qua, tăng 1,3%; mức lương hưu bình quân là 640.000 won (556 USD)/tháng, tăng thêm 10.000 won (8 USD).Dân số từ 55 tới 79 tuổi tại Hàn Quốc đạt 14.766.000 người, tăng 494.000 người (3,5%) so với một năm trước. Tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế là 58%, tăng 0,5%. Tỷ lệ tuyển dụng đạt 56%, tăng 0,7%. Tỷ lệ thất nghiệp là 3,4%, giảm 0,4%.