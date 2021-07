GDP Hàn Quốc tăng 0,7% trong quý II/2021

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 27/7 công bố Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Hàn Quốc quý II năm nay đạt 475.762,5 tỷ won (413,7 tỷ USD), tăng 0,7% so với quý trước, và mức tăng thấp hơn 1% so với mức tăng trưởng 1,7% của quý I vừa qua.Trước đó, BOK ước tính kinh tế Hàn Quốc có thể sẽ tăng trưởng 4% trong năm nay nếu tốc độ tăng trưởng mỗi quý đạt hơn 0,6%. Như vậy, thành tích tăng trưởng GDP trong quý II năm nay cao vượt mức mong đợi.Tốc độ tăng trưởng GDP của Hàn Quốc quý II năm ngoái là -3,2%, mức thấp nhất sau 12 năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sau đó phục hồi trở lại trong các quý tiếp theo lần lượt là 2,2%, 1,1% và 1,7%. Nếu so với quý II/2020, tỷ lệ tăng trưởng GDP quý II năm nay tăng 5,9%.Đóng góp của khu vực tư nhân và Chính phủ vào GDP lần lượt là 0,4% và 0,3%, giảm so với quý I. Ngoài ra, đầu tư xây dựng và xuất khẩu giảm, mức tăng của đầu tư thiết bị thu hẹp. Ngược lại, tiêu dùng tư nhân và tiêu dùng Chính phủ tăng. Tiêu dùng tư nhân tăng 3,5% tập trung vào hàng hóa ít bền như quần áo và dịch vụ gồm văn hóa giải trí, thực phẩm, khách sạn. Tiêu dùng Chính phủ tăng 3,9% chủ yếu là chi cho chi phí bảo hiểm y tế.Đầu tư thiết bị tăng 0,6% trọng tâm là thiết bị vận tải, ngược lại đầu tư xây dựng giảm 2,5% ở cả hai mảng xây dựng dân dụng và xây dựng các tòa nhà.Nhập khẩu tăng 2,8% do nhập khẩu kim loại cơ bản và chế phẩm hóa học tăng. Xuất khẩu giảm 2% chủ yếu ở mặt hàng ô tô và màn hình LCD, xu hướng giảm đầu tiên kể từ quý II/2020 (-15,9%).BOK phân tích xuất khẩu tăng trưởng liên tục từ quý III năm ngoái dẫn đến đà tăng chững lại trong năm nay do hiệu ứng cơ sở mất đi, nguồn cung chíp bán dẫn gián đoạn cũng ảnh hưởng phần nào đến quá trình sản xuất ô tô. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn lạc quan về đà tăng trưởng kinh tế trong quý III tới, bất chấp làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 4 lan rộng.Theo ngành nghề, ngành sản xuất nông lâm, thủy sản giảm mạnh 13,6%, trọng tâm ở lĩnh vực canh tác; ngành chế tạo giảm nhẹ do thiết bị vận tải giảm. Ngành dịch vụ tăng 1,9% dẫn đầu là vận tải, văn hóa và dịch vụ khác. Ngành kinh doanh điện, gas đô thị, nước sinh hoạt giảm 3,5%. Ngành xây dựng giảm 1,4% chủ yếu ở xây dựng dân dụng.Tổng thu nhập quốc nội (GDI) thực tế giảm 0,6% so với quý I và thấp hơn GDP thực tế do điều kiện thương mại xấu đi.