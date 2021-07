Dự báo Hàn Quốc tiếp tục nắng nóng gay gắt

Photo : YONHAP News

Hiện tượng đêm nhiệt đới vẫn tiếp tục diễn ra trên nhiều tỉnh, thành ở Hàn Quốc. Nhiệt độ thấp nhất tại thủ đô Seoul tối ngày 26/7 là 27,8 độ C, 12 ngày liên tiếp xuất hiện hiện tượng đêm nhiệt đới, do nền nhiệt ban ngày tích tụ, không giảm vào ban đêm.Hiện tượng này còn nghiêm trọng hơn ở các thành phố lớn và vùng ven biển. Đảo Jeju ghi nhận 20 ngày liên tiếp nhiệt độ ban đêm ở mức cao, thành phố Incheon là 14 ngày, thành phố Busan 13 ngày, thành phố biển Yeosu (tỉnh Nam Jeolla) 13 ngày.Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc cho biết thời tiết nắng nóng gay gắt vẫn tiếp tục trong ngày 27/7. Nhiệt độ khu vực phía Tây bao gồm thủ đô Seoul và địa phương lân cận trong sáng ngày 27/7 đo được lên tới gần 35 độ C. Nhiệt độ ban ngày tại thủ đô Seoul và tỉnh Chungcheong dự kiến đạt 36 độ C, thành phố Daejeon và thành phố Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong) 35 độ C, thành phố Gwangju (tỉnh Jeolla) và thành phố Daegu 34 độ C.Tuy nhiên, thời tiết ngày 27 và 28/7 được dự báo sẽ dịu mát do gió thổi từ vùng biển phía Tây vào gặp gió Đông khô hình thành nên đám mây gây mưa rào, làm dịu đi cái nắng oi ả kéo dài. Chiều ngày 27/7, vùng núi tỉnh Gangwon và vùng núi phía Đông Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang sẽ có mưa rào, mực nước mưa lên tới 30 mm. Khu vực trung tâm tỉnh Chungcheong và các tỉnh phía Nam sẽ có mưa rào trong ngày 28/7.Cục khí tượng và thủy văn dự báo sau đợt mưa ngắn ngủi, nắng nóng sẽ tiếp tục, nên người dân cần tránh hoạt động ngoài trời trong khung giờ nắng nóng cao điểm từ 2-5 giờ chiều.