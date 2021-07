Võ sĩ Taekwondo In Kyo-don giành huy chương đồng hạng cân trên 80 kg nam

Photo : YONHAP News

Võ sĩ In Kyo-don, võ sĩ mạnh nhất hạng cân nặng đến từ Hàn Quốc, cái nôi của môn võ Taekwondo, đã giành được huy chương đồng trong lần thi đấu đầu tiên tại võ đài Thế vận hội.Trong trận đấu tranh huy chương đồng hạng cân trên 80 kg nam môn Taekwondo Thế vận hội Tokyo 2020 diễn ra tại Sảnh A, Trung tâm hội nghị quốc tế Makuhari Messe (thành phố Chiba) ngày 27/7, In Kyo-don đã chiến thắng 5-4 trước võ sĩ Ivan Trajkovic người Slovenia, giành được huy chương đồng.Đây là lần thi đấu Thế vận hội đầu tiên của In Kyo-don. Trong trận đấu bán kết, anh đã để thua võ sĩ Dejan Georgievski người Bắc Macedonia với tỷ số 6-12, không thể đi tiếp vào trận chung kết, nhưng đã giành thắng lợi trong trận tranh huy chương đồng.Đây là chiếc huy chương thứ hai của đội tuyển Taekwondo Hàn Quốc tại Thế vận hội Tokyo năm nay, sau chiếc huy chương đồng của võ sĩ Jang Jun ở hạng cân 58 kg nam.