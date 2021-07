Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao kỷ lục từ đầu dịch

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 28/7, Hàn Quốc ghi nhận 1.896 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tính đến nay lên 193.427 ca. Số ca nhiễm mới trong ngày 27/7 tăng 531 ca so với một ngày trước (1.365 ca) và là con số cao kỷ lục kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Hàn Quốc.Trước tình hình virus biến thể Delta có mức độ lây nhiễm cao hơn đang lây lan rộng, thời điểm nghỉ hè là cao điểm mùa du lịch, người dân thường đổ về các bãi biển và khu nghỉ dưỡng đã làm dấy lên lo ngại rằng nguy cơ lây nhiễm sẽ còn bùng phát mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Cơ quan phòng dịch và chuyên gia về bệnh truyền nhiễm từng cảnh báo số ca nhiễm có thể vượt ngưỡng 2.000 ca/ngày.Xét theo địa phương, 66,5% số ca nhiễm phát sinh ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận, với thủ đô Seoul 568 ca, tỉnh Gyeonggi 543 ca, thành phố Incheon 101 ca. Các địa phương còn lại như thành phố Busan 99 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 93 ca, thành phố Daejeon và tỉnh Gangwon mỗi nơi 74 ca, thành phố Daegu 54 ca, tỉnh Bắc Chungcheong 40 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 32 ca, tỉnh Nam Chungcheong 30 ca, thành phố Gwangju 25 ca, đảo Jeju 23 ca, tỉnh Bắc Jeolla 22 ca, thành phố Ulsan và tỉnh Nam Jeolla mỗi nơi 17 ca, thành phố hành chính Sejong 11 ca. Đây là lần đầu tiên kể từ khi làn sóng lây nhiễm thứ 4 bùng phát, số ca nhiễm tại khu vực ngoài thủ đô Seoul và địa phương lân cận vượt mốc 600 ca.Số ca nhiễm có tình trạng bệnh nghiêm trọng là 286 ca, tăng 17 ca so với một ngày trước. Thêm 4 người tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 2.083 ca, tỷ lệ tử vong 1,08%.Số người đã tiêm vắc-xin COVID-19 đến nay đạt 17,9 triệu người, tương đương 34,9% dân số. Số người đã hoàn tất tiêm chủng chiếm 13,6% dân số.Số mẫu xét nghiệm do nghi ngờ lây nhiễm tại trạm xét nghiệm tạm thời là 57.006 mẫu, trong đó phát hiện 1.896 ca dương tính với COVID-19, chiếm 3,33%, cao hơn mức 2,43% của một ngày trước đó. Tỷ lệ ca nhiễm COVID-19 trên tổng số mẫu xét nghiệm tính đến 0 giờ cùng ngày là 1,67%, tương đương 193.427 ca trên 11.585.615 mẫu xét nghiệm.