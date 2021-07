Hàn Quốc nhận thêm gần 2,7 triệu liều vắc-xin hãng dược Pfizer trong ngày 28/7

Photo : YONHAP News

Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 của Hàn Quốc thông báo 2.679.000 liều vắc-xin của hãng dược Pfizer (Mỹ) đã về đến sân bay quốc tế Incheon vào sáng ngày 28/7. Đây là một phần trong tổng số 66 triệu liều vắc-xin mà Chính phủ Hàn Quốc ký hợp đồng mua trực tiếp với hãng dược Pfizer.Nhóm xúc tiến tiêm chủng cho biết vắc-xin Pfizer đang được giao lần lượt mỗi tuần cho Hàn Quốc. Tính cả lô hàng nhận được trong ngày 28/7 thì Hàn Quốc đã nhận đủ số vắc-xin cam kết phân bổ trong tháng 7.Nếu tính cả 780.000 liều vắc-xin COVID-19 cũng của hãng dược này do Chính phủ Israel cung cấp cho Hàn Quốc theo thỏa thuận trao đổi vắc-xin thì chỉ trong tháng 7, tổng số vắc-xin Hàn Quốc nhận được là 6.753.000 liều.Bên cạnh đó, trong chiều ngày 29/7, Hàn Quốc dự kiến sẽ nhận thêm 100.000 liều vắc-xin của hãng dược Janssen (Bỉ) do Chính phủ ký kết mua trực tiếp với tập đoàn Johnson & Johnson (Mỹ). Trước đó, Mỹ đã gửi 1.012.800 liều vắc-xin của hãng dược Janssen cho Hàn Quốc trên tinh thần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực vắc-xin với các nước đồng minh.Đến nay, Hàn Quốc đã đảm bảo tổng cộng 193 triệu liều vắc-xin COVID-19. 4 loại vắc-xin đang được sử dụng để tiêm chủng trong nước là vắc-xin của hãng dược AstraZeneca (Anh), Pfizer, Moderna (Mỹ) và Janssen. Hàn Quốc chưa có kế hoạch nhập vắc-xin của hãng dược Novavax (Mỹ) do vắc-xin này vẫn đang trong quá trình xin cấp phép ở Mỹ.