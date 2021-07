IMF nâng dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2021 lên 4,3%

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo “Triển vọng kinh tế thế giới sửa đổi" của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) công bố ngày 27/7, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm 2021 được dự báo đạt 4,3%, cao hơn 0,7% so với số liệu đưa ra hồi tháng 4, mức tăng cũng cao hơn so với bình quân của các nước phát triển khác. Ngoài ra, dự báo của IMF còn vượt mức dự báo 4,2% của Chính phủ Hàn Quốc và là con số cao nhất trong các dự báo của các tổ chức lớn.Lý do IMF nâng dự báo triển vọng kinh tế Hàn Quốc được cho là cân nhắc đến đà phục hồi kinh tế nhanh chóng và xuất khẩu tăng mạnh.Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong nửa đầu năm đạt cao kỷ lục với 303,2 tỷ USD. Tiêu dùng tư nhân cũng tăng 3,5% trong quý II, mức cao nhất trong 12 năm kể từ năm 2009. Đặc biệt, mặc dù Hàn Quốc bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ 4 trong thời gian gần đây, song điều này đã không ảnh hưởng lớn tới đánh giá của IMF về đà tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc.Cơ quan này cũng nâng dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm sau lên 3,4%, tăng 0,6% so với mức 2,8% đưa ra hồi tháng 4.Mặt khác, IMF giữ nguyên dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới năm nay là 6%, tương tự mức dự báo hồi tháng 4; và nâng dự báo triển vọng kinh tế thế giới năm 2022 lên 4,9%, tăng 0,5%. Trong lần sửa đổi này, có 7 trên 30 nước gồm Hàn Quốc được IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của cả năm nay và năm sau.Xét theo quốc gia, tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2021 được dự báo tăng thêm 0,6%, từ 6,4% lên 7%; Anh là 7%, tăng 1,7%; và Nhật Bản giảm 0,5%, còn 2,8%, Trung Quốc 8,1%, giảm 0,3%; Ấn Độ là 9,5%, giảm 3%.Quỹ tiền tệ quốc tế giải thích sự chậm trễ trong việc cung ứng vắc-xin, khả năng Mỹ cắt giảm gói kích thích kinh tế và thắt chặt tài chính do áp lực lạm phát là những yếu tố rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu. Qua đó, IMF nhấn mạnh các quốc gia cần tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng phân bổ vắc-xin cho các nước thu nhập thấp, ưu tiên chi tiêu cho các lĩnh vực như vắc-xin, cơ sở hạ tầng và y tế. IMF khuyến cáo các nước cần hạn chế thắt chặt tài chính cho đến khi xác định rõ áp lực lạm phát, nhưng cần nhanh chóng thay đổi chính sách trong trường hợp phục hồi kinh tế vượt mức kỳ vọng.Ngay sau khi báo cáo này của IMF được công bố, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki đã có bài chia sẻ trên mạng xã hội, nhận định kinh tế Hàn Quốc vẫn được dự đoán tăng trưởng ổn định, không thay đổi đáng kể so với trước đó mặc dù IMF đã nhiều lần điều chỉnh triển vọng kinh tế thế giới trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu bất ổn khó đoán định.