Chính phủ Hàn Quốc nhận định giá nhà đã qua mức đỉnh

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc nhận định ngoài yếu tố cung cầu còn có yếu tố tâm lý tác động tới xu hướng tăng giá nhà gần đây. Chính phủ cho rằng giá nhà hiện nay đã chạm hoặc vượt qua ngưỡng cao nhất.Theo số liệu cụ thể, lượng nhà ở cung cấp trên toàn quốc trong năm nay là 460.000 căn, thủ đô Seoul là 83.000 căn, tương tự như mọi năm, không thiếu quá nhiều về nguồn cung nhà. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki một lần nữa nhấn mạnh người dân cần ra quyết định một cách thận trọng, không nên bất an mà vội vã mua nhà ở mức giá cao. Phó Thủ tướng cam kết sẽ dốc toàn lực để ưu tiên cung cấp nhà ở, nhằm xoa dịu tâm lý bất an trên thị trường.Trước tiên, Chính phủ sẽ đẩy sớm thời gian đăng ký đặt cọc mua nhà, để có thể nhanh chóng đạt thành quả cho chính sách cung cấp nhà ở. Từ ngày 28/7, Chính phủ sẽ bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký đặt cọc mua nhà tại "khu đô thị mới" giai đoạn ba (cách ranh giới Seoul khoảng 2 km, gần hơn nhiều so với khoảng cách từ "khu đô thị mới" giai đoạn một là 5 km và "khu đô thị mới" giai đoạn hai là khoảng 10 km).Chính phủ sẽ xúc tiến phương án mở rộng áp dụng đăng ký với cả nhà ở tại khu vực trung tâm thành phố, nhà ở tư nhân, nhà ở xã hội, thay vì chỉ áp dụng với nguồn cung nhà ở từ Tổng công ty đất đai và nhà ở Hàn Quốc (LH) như hiện nay.Ngoài ra, đối với các khu nhà ở xã hội đã công bố như tại "khu đô thị giai đoạn ba", Chính phủ sẽ chốt kế hoạch cụ thể cho tới cuối năm nay; đồng thời sẽ công bố tiếp về địa điểm cung cấp 130.000 căn hộ còn lại.Phó Thủ tướng Hong Nam-ki cam kết sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện đúng kế hoạch cung cấp nhà ở hiện tại, và đẩy sớm hơn nữa lịch trình cung cấp nhà ở trên thực tế. Cùng với đó, Chính phủ sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ tính thanh khoản trên thị trường bất động sản.Chính phủ sẽ quản lý mức tăng nợ hộ gia đình ở ngưỡng 5-6% trong năm nay, đồng thời siết chặt tối đa cho vay thế chấp mua bất động sản đối với những người không có nhu cầu thực về nhà ở. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ tiếp tục giám sát các hành vi làm nhiễu loạn thị trường bất động sản, như lợi dụng trái phép thông tin nội bộ, hay thao túng giá thị trường.Chính phủ coi việc ổn định thị trường bất động sản là bài toán ưu tiên hàng đầu nửa cuối năm nay, quyết tâm dốc toàn lực vào chính sách để mở rộng nguồn cung nhà ở, quản lý cho vay, ngăn chặn các hành vi đầu cơ.