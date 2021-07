Số người nước ngoài tại Hàn Quốc giảm 19 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Cơ quan xuất nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 28/7 cho biết số người nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc trong tháng 6 vừa qua là 1.981.355 người, giảm 0,3%, tương đương 5.178 người so với một tháng trước đó, xu hướng giảm 19 tháng liên tiếp. Đây là con số thấp nhất kể từ sau tháng 12 năm 2015 (khoảng 1,89 triệu người).Sau khi đạt mức cao kỷ lục 2,52 triệu người vào tháng 12 năm 2019, số người nước ngoài tại Hàn Quốc giảm mạnh 100.000 người vào tháng 1 năm 2020 khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát. Số người nước ngoài lần đầu tiên ghi nhận dưới ngưỡng 2 triệu người sau 5 năm ba tháng là vào tháng 3 năm 2020 (1.999.000 người).Trong tháng 6, người nước ngoài lưu trú ngắn hạn theo dạng nhập cảnh dưới 90 ngày miễn thị thực với mục đích du lịch hay công tác đạt 413.705 người, giảm 9,1% (40.000 người) so với cùng kỳ năm ngoái và là con số thấp nhất kể từ cuối năm 2013 (356.842 người). Người nước ngoài lưu trú dài hạn cũng giảm 6,7%, từ 1.680.454 người xuống còn 1.567.330 người. Đối tượng người cư trú dài hạn được cấp thẻ cư trú người nước ngoài giảm 10,1% còn khoảng 1,09 triệu người, con số thấp nhất kể từ năm 2014.Bộ Tư pháp giải thích số lượng người nước ngoài lưu trú trong nước giảm đáng kể do nhiều nước trên thế giới phong tỏa biên giới, nâng cảnh báo hạn chế du lịch nhằm ngăn chặn dịch COVID-19. Mặt khác, Hàn Quốc tạm dừng nhập cảnh miễn thị thực và siết chặt quy trình cấp visa nhằm ngăn dịch COVID-19 du nhập vào trong nước cũng là nguyên nhân khiến số người nước ngoài trong nước giảm.