Hàn Quốc triển khai dịch vụ xác nhận danh tính qua điện thoại di động từ nửa đầu năm sau

Photo : KBS News

Từ nửa đầu năm 2022, người dân Hàn Quốc sẽ có thể xác nhận danh tính qua điện thoại di động mà không cần phải xuất trình chứng minh thư.Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc sẽ xúc tiến dự án thiết lập dịch vụ xác nhận chứng minh thư qua điện thoại di động cho tới hết tháng 1 năm sau. Dịch vụ này sẽ giúp xác nhận tên, số chứng minh thư, địa chỉ của một người mà không cần phải trình chứng minh thư trên thực tế.Khác với chứng minh thư điện tử cấp và lưu trữ thông tin cá nhân trên smartphone, với dịch vụ này, người dân sẽ không cần làm quy trình xin cấp, mà chỉ cần đăng ký là có thể sử dụng dịch vụ. Đặc biệt, người dân sẽ không phải lo ngại lộ thông tin cá nhân trong trường hợp mất smartphone do các thông tin chứng minh thư sẽ không được lưu vào máy điện thoại.Bộ Hành chính và an toàn dự kiến áp dụng dịch vụ này vào quá trình xác nhận danh tính khi tiếp nhận đơn khiếu nại dân sự, cấp chứng nhận tư cách, kiểm tra người tuổi vị thành niên, xác nhận danh tính hành khách trước khi lên máy bay, ký hợp đồng, giao dịch cá nhân. Tuy nhiên, dịch vụ này không được sử dụng trong trường hợp yêu cầu phải xuất trình chứng minh thư theo quy định pháp luật.Bộ Hành chính và an toàn sẽ xúc tiến sửa đổi Luật chứng minh thư, và hoàn thiện dịch vụ này, đặt mục tiêu triển khai dịch vụ trong nửa đầu năm sau.Bộ trưởng Hành chính và an toàn Jeon Hae-cheol cho biết sẽ mở rộng áp dụng dịch vụ mới ở lĩnh vực hành chính trong thời gian tới, đảm bảo tính bảo mật công nghệ và tính an toàn.