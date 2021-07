Vốn FDI vào Việt Nam 7 tháng đầu năm giảm 11,1%

Photo : YONHAP News

Do ảnh hưởng của làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ 4, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam năm nay đã giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam ngày 28/7 công bố số liệu cho biết vốn FDI đăng ký trong vòng từ tháng 1 tới tháng 7 đạt 16,7 tỷ USD, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong vòng từ tháng 1 tới tháng 5, vốn FDI vào Việt Nam tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tổng nửa đầu năm lại giảm 2,6%.Tuy nhiên, vốn FDI giải ngân vẫn tăng nhẹ 3,8% so với cùng kỳ 2020, đạt 10,5 tỷ USD.Xét theo từng quốc gia, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 5,92 tỷ USD, tiếp đến là Nhật Bản với tổng vốn đầu tư 2,54 tỷ USD, Hàn Quốc 2,2 tỷ USD.Các học giả kinh tế phân tích làn sóng bùng phát COVID-19 lần thứ 4 từ ngày 27/4 đã làm giảm vốn FDI đăng ký vào Việt Nam.