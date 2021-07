Chỉ số sản lượng xuất khẩu tháng 6 duy trì đà tăng 10 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Theo "Báo cáo chỉ số thương mại và điều kiện thương mại tháng 6” do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 28/7, chỉ số sản lượng xuất khẩu trong tháng trước của Hàn Quốc đạt 121,15 điểm, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2020, xu hướng tăng 10 tháng liên tiếp.Chỉ số kim ngạch xuất khẩu theo đồng đô-la Mỹ là 130.55 điểm, tăng 40,6% so với một năm trước, đà tăng 8 tháng liên tiếp.Theo mặt hàng, sản lượng xuất khẩu tăng mạnh ở thiết bị điện (36,1%), thiết bị vận tải (68,7%). Kim ngạch xuất khẩu than đá và chế phẩm dầu mỏ tăng đến 81,2%, chế phẩm kim loại cơ bản tăng 60,7% và thiết bị vận tải tăng 74%.BOK giải thích chỉ số sản lượng xuất khẩu tháng 6 tăng tập trung vào xuất khẩu thiết bị vận tải nhờ tâm lý tiêu dùng ở các thị trường kinh tế lớn được cải thiện, quy chế môi trường siết chặt đã giúp đẩy mạnh xuất khẩu các dòng xe giá trị gia tăng cao như dòng xe thể thao SUV và xe thân thiện với môi trường.Chỉ số sản lượng nhập nhẩu tháng 6 đạt 121,96 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2015), tăng 11% so với cùng kỳ một năm trước, xu hướng tăng 10 tháng liên tiếp do nhu cầu nhập nguyên liệu của doanh nghiệp chíp bán dẫn, máy tính gia tăng.Chỉ số kim ngạch nhập khẩu theo đồng đô-la Mỹ đạt 138,84 điểm, tăng 40,1% so với cùng kỳ năm 2020, đà tăng 7 tháng liên tiếp, mức tăng cao nhất kể từ tháng 5 năm 2010. Cụ thể, nhập khẩu thiết bị vận tải tăng 38,5%; nhập khẩu than đá, chế phẩm dầu mỏ tăng mạnh tới 119,5%.